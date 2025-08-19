El Barça recibe ofertas importantes por Gerard Martín

Otro de los jugadores que ha sido tentado en las últimas horas es el lateral Gerard Martín. En la planificación del Barça a principios de verano, su venta era algo más que una posibilidad. De hecho, el club blaugrana se mostró totalmente abierto a venderle al Wolverhampton cuando llegó una propuesta superior a los 15 millones de euros, pero Gerard se negó a cambiar de aires y todo quedó ahí. Ahora han llegado dos propuestas más por el futbolista, pero su entorno es tajante y aseguran que ni escucharán ofertas en el mes de agosto.

El Barça tiene claros los movimientos, pero al igual que con Casadó no dará ningún paso. Y menos tras la salida de Íñigo Martínez, que deja la posición zurda de la defensa con algunas carencias. Hansi Flick le ha utilizado en la posición de central zurdo durante la pretemporada y le ve más ahí, al jugar algo más arropado. Como no hay prácticamente posibilidad de firmar, la continuidad del canterano ahora es prácticamente una obligación porque difícilmente saldrá,.

En el Barça también tienen claro que la apuesta para el lateral zurdo será la de Alejandro Balde y se podría avanzar la subida de Jofre Torrents, futbolista con el que se quería ir con más calma aunque Flick lo comienza a ver preparado para el primer equipo. Internamente no se tiene duda alguna de que Torrents va a ser la apuesta de futuro en el club, por lo que Gerard deberá adaptarse más a la posición de central.

Lo más probable es que Gerard Martín, a quien se le valora esta polivalencia, siga hasta el mes de enero y luego ya se tome alguna decisión en función de los minutos jugados y de si se han cumplido o no sus expectativas en el primer equipo.

El Barça cree que en este tema no habrá movimiento alguno a pesar del ruido, salvo que llegue una oferta descomunal fuera de mercado para todas las partes. Y es que en el club también son muy conscientes de que los canteranos están muy implicados y nadie quiere salir. El proyecto aspira a títulos importantes y es muy complicado marcharse ahora del Barça aunque sea para cobrar bastante más dinero.