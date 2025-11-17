¡El Barça recibe la licencia 1B y regresará al Spotify Camp Nou este sábado!

Grandes noticias para el Barça, que tras una larga espera ve por fin la luz al final del túnel: el regreso ya tiene fecha y será este mismo sábado ante el Athletic Club de Bilbao. El Barça acaba de recibir de la licencia 1B emitida por el Ajuntament de Barcelona, un trámite decisivo que acerca —ahora sí, de forma definitiva— el esperado retorno del equipo al Spotify Camp Nou. El club llevaba días pendiente de esta validación administrativa, imprescindible para ampliar el aforo y habilitar nuevas zonas del renovado estadio.

El regreso más esperado

Con esta licencia, el Barça podrá abrir la zona de Lateral, lo que permitirá elevar la capacidad provisional de los actuales 27.000 espectadores —correspondientes a la licencia 1A— hasta los 45.000. Esta autorización era el último paso necesario para poder celebrar partidos oficiales en el estadio tras los avances de las últimas semanas, en las que el primer equipo ya pudo realizar un entrenamiento a puertas abiertas ante la afición.

La entidad azulgrana trabaja contrarreloj para ultimar los últimos detalles logísticos, pero con la licencia 1B en la mano, el club ya se prepara para reestrenarse este sábado ante el Athletic Club. En breves se abrirán los procesos de venta de entradas para que los aficionados puedan adquirirlas lo antes posible y vivir un día que promete ser histórico, con un ambiente que se prevé especial. La luz verde del consistorio supone un impulso clave para el proyecto pues el Barça llevaba semanas remitiendo documentación técnica y ajustando los requisitos de seguridad exigidos por el Ajuntament, que ya ha dado conformidad a esta fase del proceso.

El entrenamiento a puertas abiertas de la semana pasada reavivó la ilusión del barcelonismo. Los aficionados, tras más de dos años lejos de su estadio, pudieron asomarse a lo que será el nuevo Camp Nou y sentir un pequeño adelanto de lo que viene. Ahora, con la inminente licencia 1B, el regreso a vivir un partido en casa está a punto de hacerse realidad, marcando un momento emotivo y esperado para toda la afición, que sueña con volver a vibrar en su hogar.