El Barça rechaza una oferta por David Oduro

Sigue en plena ebullición la reconstrucción del Barça Atlètic. Mucho por hacer y un sinfín de carpetas por cerrar e ir abordando y el equipo de Deco no da abasto. Al mismo tiempo que se intenta avanzar en las operaciones pendientes del primer equipo, Joao Amaral, Manzano, Alexanco y compañía avanzan para ir recomponiendo un filial azulgrana que será prácticamente nuevo el próximo curso. Probablemente, apenas 4-5 futbolistas sigan de este último curso.

Gistau es un '9' puro / Dani Barbeito

Òscar Gistau, Eder Aller, Alex Campos, Juan Hernández, Sama Nomoko (estos dos últimos lesionados de gravedad) y poco más. Ya dijimos que Hafiz Gariba será una de las caras nuevas, también, a priori, Hamza Abdelkarim. Alex González y Ebrima promocionarán. Y habrá un buen puñado de caras nuevas.

Un club austríaco presentó una propuesta formal

En este sentido, según ha podido saber SPORT, el club azulgrana habría rechazado una oferta por David Oduro, lateral izquierdo ghanés que ha jugado los dos últimos cursos en el Barça Atlètic.

Oduro, en una imagen de archivo / @FCBarcelonaB

Se trataría de una propuesta de un club de la Primera División de Austria e incluiría una pequeña compensación económica, además de un porcentaje de una futura venta. Ahora mismo, Oduro sería el único lateral zurdo disponible (Jofre no seguirá, lógicamente, en el filial) y la entidad catalana prefiere esperar. Termina contrato en 2027 y habrá que mover ficha.

Aziz fue el más inspirado en el Johan / FCB

El caché de Oduro ha subido recientemente desde que debutó de forma oficial con la absoluta de Ghana. Fue en un amistoso contra México y también jugó su paisano Aziz Issah. Aziz ha dado un gran salto esta campaña en el filial azulgrana, convirtiéndose en un fijo para Belletti en la recta final del campeonato y aportando goles y asistencias. Un extremo zurdo que suele jugar por la derecha, eléctrico y con buena finalización. Está cedido en el club azulgrana hasta el 30 de junio y ya informamos que la idea es no renovar el préstamo ni ejecutar la compra. Tiene ofertas en Europa.