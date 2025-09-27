Barça - Real Sociedad: alineaciones probables del partido de LaLiga EA Sports

El FC Barcelona ha arrancado la temporada de forma prácticamente impoluta. Los de Hansi Flick han ganado seis de los siete encuentros que han disputado hasta la fecha, pero el empate en Vallecas hace que los azulgranas se sitúen por detrás del Real Madrid, que cuentan sus partidos por victorias. Así pues, el Barça deberá seguir sumando de tres en tres si quiere arrebatarle el liderato a los blancos. Este domingo a las 18.30 horas, el equipo catalán recibirá a la Real Sociedad en la séptima jornada de LaLiga EA Sports.

El escenario del choque será el Estadi Olímpic Lluís Companys, donde el Barcelona jugará el primer partido del curso. De este modo, el conjunto azulgrana dejará atrás de forma definitiva el Johan Cruyff, donde cosechó dos holgados triunfos ante Valencia y Getafe. Habrá que ver el estado del césped, que no habrá tenido ni una semana para asentarse.

Los de Hansi Flick llegan en un gran estado de forma y así lo demuestran tanto en los resultados como en el juego. La remontada de este jueves en Oviedo (1-3) permitió que los culers se mantuviesen tan solo dos puntos por debajo del Madrid. No obstante, el partido trajo consigo las malas noticias de las lesiones de Raphinha y Joan Garcia. El entrenador alemán deberá ajustar el equipo para el duelo ante el conjunto vasco a tres días de recibir al PSG de Luis Enrique.

Los cambios en el once

Szczesny será el encargado de suplir bajo palos al portero de Sallent, que estará de bajo entre cuatro y seis semanas. El polaco será titular por primera vez en esta temporada. En la línea defensiva regresará Alejandro Balde, que podría tener algunos minutos. De todas formas, en los laterales estarán Koundé y Gerard Martín. Complicado es saber la pareja de centrales por la que apostará Flick, pero dos jugadores con buena salida de balón como Eric Garcia y Christensen podrían partir de inicio.

Pocas dudas hay en el centro del campo, donde Pedri y De Jong formarán el doble pivote y Dani Olmo estará en la mediapunta. Aun así, tampoco sería descartable que entrase Dro para dar descanso al egarense antes del exigente partido de Champions. Las lesiones también han alcanzado a la delantera. Raphinha no estará disponible, mientras que Lamine Yamal estará en la convocatoria.

Lo más plausible es que Robert Lewandowski regrese a la titularidad y Ferran Torres parta desde la banda izquierda, pero ejerciendo como segundo 'nueve' como viene ocurriendo en los últimos partidos cuando ambos coinciden sobre el verde. Marcus Rashford completará el tridente y las demás bajas serán Ter Stegen, Gavi y Fermín.

La Real, en un momento bajo

El rival de este domingo será la Real Sociedad, que está realizando un inicio de Liga decepcionante. Los de Sergio Francisco tan solo han conseguido cinco puntos que les sitúan en la 16ª posición de la tabla. Sin embargo, llegan de conseguir su primera victoria del curso, eso sí, ante el Mallorca, que es colista. El cuadro donostiarra contará con las bajas de Óskarsson y Yangel Herrera, mientras que Aritz Elustondo es duda por una contusión en la costilla.

ALINEACIONES PROBABLES DEL BARÇA - REAL SOCIEDAD

FC Barcelona: Szczesny; Koundé, Eric Garcia, Christensen, Gerard Martín; De Jong, Pedri, Olmo; Rashford, Ferran y Lewandowski.

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Caleta-Car, Sergio Gómez; Gorrotxategi, Brais Méndez, Carlos Soler; Kubo, Barrenetxea y Oyarzabal.