Barça - Real Madrid: horario y dónde ver el Clásico de La Liga

FC Barcelona y Real Madrid CF se verán las caras el próximo domingo 10 de mayo (21:00) en lo que será el primer clásico que se disputará en el nuevo Spotify Camp Nou. El equipo que dirige Hansi Flick afronta una cita que puede marcar una época, ya que una victoria e incluso un empate permitirían al Barça proclamarse campeón de Liga ante su eterno rival. Un escenario inmejorable para un barcelonismo que lleva semanas esperando una noche histórica en su nueva casa.

El conjunto azulgrana llega al encuentro en uno de los mejores momentos de la temporada, tanto por sensaciones futbolísticas como por confianza colectiva. Flick ha conseguido consolidar una idea muy reconocible y el equipo transmite una solidez competitiva que le ha permitido llegar al tramo decisivo del curso dependiendo de sí mismo para levantar el título. Además, el ambiente alrededor del club es de máxima ilusión por la posibilidad de celebrar una Liga ante el Real Madrid y delante de su afición.

Enfrente estará un conjunto blanco que aterriza en Barcelona inmerso en una situación muy delicada. El Real Madrid no solo llega golpeado por los últimos resultados deportivos, sino también por una crisis interna que ha generado muchísimo ruido alrededor del vestuario durante las últimas semanas. El ambiente dentro del club es de enorme tensión y las informaciones sobre enfrentamientos entre varios futbolistas importantes no han hecho más que aumentar la sensación de inestabilidad.

Tampoco ayuda la incertidumbre que rodea actualmente al banquillo blanco. Álvaro Arbeloa podría abandonar el club a final de temporada después de un curso muy por debajo de las expectativas y la sensación en el entorno madridista es que el proyecto atraviesa uno de sus momentos más difíciles de los últimos años.

Con todo este contexto, el Barça quiere aprovechar el mal momento de su máximo rival para cerrar definitivamente la Liga. El club azulgrana prepara un ambiente espectacular para el estreno del clásico en el nuevo Camp Nou y el vestuario es plenamente consciente de la oportunidad que tiene delante: conquistar el campeonato ante el Real Madrid y firmar una noche que puede quedar marcada para siempre en la historia reciente del barcelonismo.

HORARIO DEL BARÇA - REAL MADRID

El partido entre el Barça y el Real Madrid, correspondiente a la Jornada 35 de la Liga EA Sports, se disputará el domingo 10 de mayo a las 21.00 en el Spotify Camp Nou.

Noticias relacionadas

DÓNDE VER EL BARÇA - REAL MADRID

El enfrentamiento entre el Barça y el Real Madrid se podrá ver por TV y online a través de la plataforma Movistar+ La Liga.