Barça - Real Madrid, la guerra que viene

Todo lo hecho hasta ahora está bien, pero no servirá de nada para el perdedor. Han pasado muchas cosas hasta llegar al ecuador de la Liga, tantas y tan importantes que incluso se han llevado por delante a Xabi Alonso. Sin embargo, todo está por escribir y la sensación es que, como tantas otras veces, será cosa de dos: Barça y Real Madrid.

Hansi Flick, en el campo de la Real Sociedad / Barbeito

No fallaron los blancos ante el Villarreal en La Cerámica en un partido en el que, básicamente, tuvieron más efectividad. Poco más, pero suficiente para sumar los tres puntos y dormir líderes, en lo alto de la tabla y por encima del Barça, que se sitúa a dos puntos del conjunto dirigido por Arbeloa. El sustituto de Xabi Alonso, tras caer eliminado en la Copa del Rey en su debut en el banquillo ante el Albacete, ha ganado los tres encuentros siguientes: dos de Liga y la goleada ante el Mónaco en la Champions.

La victoria blaugrana en la Supercopa de España (tercera final consecutiva que Flick gana en un clásico) puso nervioso a Florentino Pérez, que movió ficha apuntando al banquillo y señalando, de esta forma, al vestuario, ya sin coartada ni red de seguridad hasta final de temporada. En el fondo, el presidente madridista les dijo que ahora les tocaba a ellos y que no está para bromas. Si lo de Albacete fue un accidente se verá con el tiempo, pero, de momento, el Real está obligando a los blaugrana a no bajar la guardia si quiere ser campeón.

Está en sus manos

Los blaugrana cayeron en Anoeta ante una Real Sociedad que no fue mejor y que, de hecho, no mereció el triunfo. Y a ese resultado se ha agarrado el Real Madrid para, una semana más tarde, colocarse, aunque sea de forma provisional, líder. De la respuesta del conjunto de Flick dependerá gran parte del éxito en el torno de la regularidad y, aunque suene a tópico, está prohibido fallar ante el colista en el regreso al Camp Nou tras ocho partidos disputados fuera de casa. Todo lo que no sea sumar tres puntos sería mostrar una debilidad convertida en combustible para su gran rival, que, más allá de la Copa, ha sido fiable en los tres partidos siguientes. Son dos puntos de ventaja ahora para los blancos, una diferencia que no les permitirá acabar la jornada primeros si el Barça hace su trabajo, pero que sí sirve para presionar a los futbolistas que dirige Hansi_Flick. Son estas situaciones las que permiten a un equipo mostrar su madurez.

Es cosa de dos

La realidad es que la Liga parece de nuevo convertida en una pelea entre dos. El Villarreal, que llegaba con opciones de pelearla a su compromiso ante los blancos, están ya a diez puntos del Real Madrid y pueden acabar la jornada a once de los blaugrana. El Atlético también juega este domingo, pero duermen a diez de su rival ciudadano y a ocho del Barça, con los mismos partidos. Por detrás, Espanyol, Betis, Celta... El clásico de siempre, la guerra eterna entre dos rivales que se buscan y se respetan y que, por muy mal que parezcan estar, siempre acaban peleando por todo aquello inalcanzable para el resto