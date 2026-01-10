Alineaciones probables del Barcelona y Madrid para la final de la Supercopa de España

El primer título de la temporada se define en el clásico de este domingo a las 20 horas. FC Barcelona y Real Madrid luchan por alzar la Supercopa de España sobre el cielo de Jeddah, en una final que se repite por cuarto año consecutivo. Los blancos, con la duda de Mbappé, quieren repetir el triunfo liguero y, a su vez, vengarse de lo sucedido el curso pasado, mientras que los catalanes tratan de alargar su tiranía nacional a los mandos de Flick.

El Barça llega a la cita como el gran favorito tras endosarle una manita al Athletic Club en las semifinales. Los azulgranas, en el mejor momento de la temporada, ni siquiera tuvieron que recurrir a Lamine Yamal, que estará listo para el clásico. Desde la derrota en Stamford Bridge el 25 de noviembre, los culers han ganado todos los encuentros y en los últimos cinco no han encajado ni un solo gol, en parte gracias a las paradas salvadoras de Joan Garcia.

Por su parte, el Real Madrid aterriza a la final con dudas, tras vencer por 1-2 al Atlético en un choque donde los rojiblancos dispusieron de más ocasiones. Además, el equipo de Xabi Alonso llega al duelo con la defensa en cuadros, después de que Rüdiger y Asencio se marcharán tocados de las semifinales, sumado a la baja de larga duración de Militao o el estado de Huijsen, quien todavía no está al 100%.

Hansi Flick solo introducirá un cambio seguro en su alineación, pues dará entrada a Lamine Yamal en lugar de Bardghji, a pesar del excelso encuentro del sueco contra el Athletic, en el que marcó y asistió. Por otro lado, la gran incógnita recae en el centro del campo, donde queda vacante el acompañante de Pedri. Si el germano opta por Eric, Gerard Martín entrará en la retaguardia, mientras que si repite De Jong el de Martorell volvería a ser la pareja de Cubarsí en la zaga.

Xabi Alonso, en cambio, no introducirá ningún cambio en su once, siempre y cuando las molestias que han venido afectando toda la semana a Rüdiger aminoren. Si el tolosarra no ve preparado al alemán su sitio lo ocuparía Huijsen. En la delantera, el entrenador del Real Madrid mantendrá a Gonzalo, en un buen estado de forma tras anotar un hat-trick el pasado fin de semana, pese al traslado de Mbappé a Jeddah.

ALINEACIONES PROBABLES DEL BARÇA - REAL MADRID

FC Barcelona: Joan Garcia; Balde, Eric Garcia, Cubarsí, Koundé; De Jong, Pedri, Fermín; Raphinha, Ferran Torres y Lamine Yamal.

Real Madrid: Courtois; Carreras, Rüdiger, Asencio, Valverde; Tchouameni, Camavinga, Bellingham; Vinicius, Gonzalo y Rodrygo.