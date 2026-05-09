Barça-Real Madrid: alineaciones probables del partido de LaLiga EA Sports

Es uno de los clásicos más especiales de la historia del Barça y el Real Madrid. El conjunto blaugrana nunca ha tenido la posibilidad de proclamarse campeón de liga tras vencer a su eterno rival y este domingo está ante una oportunidad única.

El Real Madrid solo lo logró en una ocasión en los años 30 pero su motivación no es otra que chafarle la fiesta a su enemigo deportivo.

El fútbol es tan grande que viendo lo ocurrido durante la semana la emoción no tendría que existir ya que el Real Madrid llega roto y el Barça pletórico. Pero afortunadamente el fútbol es impredecible y el equipo que llega peor es capaz de sorprender al favorito.

El barcelonismo está convencido de poder superar a los blancos y celebrar el título de una manera especial pero pese a todos sus problemas internos, el Madrid es siempre un rival al que no hay que dar por muerto antes de hora.

Fermín es muy superior a Camavinga / Dani Barbeito

El Barça tiene a su afición a favor y la ilusión de ganar su segunda liga consecutiva mientras que el Real Madrid llegará al Spotify Camp Nou con una especie de 'guerra civil' en el vestuario sin precedentes históricos.

El hecho de que el conjunto que dirige Álvaro Arbeloa pierda a Fede Valverde tras una pelea con Tchuameni es algo que realmente deja al club blanco en una situación inexplicable.

Hansi Flick no ha querido hacer sangre de la crisis blanca en la previa del clásico mientras que Álvaro Arbeloa se ha enzarzado en una defensa incondicional y surrealista de sus jugadores. En lo deportivo, Hansi Flick tiene a toda su plantilla a disposición a excepción de Lamine Yamal y pendiente de Christensen.

Los jugadores del Barça celebran un gol contra el Real Madrid. Todo en orden. / Valentí Enrich

El equipo blaugrana ganó la Supercopa y quedó eliminado por el Atlético en la Copa del Rey y la Champions pero ganar el título de liga eleva la nota final a un notable alto. Si además este campeonato se ella ganando el título ante tu máximo rival, el valor para los culés subirá enteros.

El Real Madrid, por su parte, tiene la gran duda de Mbappé. El francés se ha perdido los últimos partidos y su recuperación 'sui generis' ha generado ríos de tinta y polémica. Si el delantero galo no está listo para ser titular todo apunta a que el canterano Gonzalo sería el ariete que alinee de inicio Arbeloa.

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, durante la rueda de prensa previa al clásico. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

La baja de Güler en el centro del campo unida a la de Valverde deja pocas opciones al técnico madridista que sumará a Brahim con Bellingham, Pitarch y Tchuameni.

El mediocentro francés pidió disculpas por su trifulca con Valverde pero, pese a la sanción económica del club, todo hace pensar que no habrá sanción deportiva.

En el Barça hay bastantes dudas en la alineación ya que algún 'pez gordo' se va a caer del once. Jugadores como Eric, De Jong, Ferran o Rashford no entran en principio en el once previsible pero acertar este once no será tarea fácil.

Alineaciones probables

FC Barcelona: Joan Garcia, Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo; Gavi, Pedri, Dani Olmo; Roony, Lewandowski y Fermín

Noticias relacionadas

Real Madrid: Courtois, Trent, Rudiger, Huijsen, Fran García; Tchuameni, Pitarch, Bellingham; Brahim, Gonzalo y Vinicius