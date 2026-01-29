El Barça reafirma su identidad catalana y hace historia en la Champions

El Barça no siempre gana cuando se mira al espejo, pero casi siempre se reconoce. Y en una Champions cada vez más global, industrial y deslocalizada, el equipo azulgrana vivió ante el Copenhague una de esas noches que explican mejor que ningún discurso qué tipo de club quiere seguir siendo.

Nueve futbolistas catalanes participaron en el partido. Nueve. Un dato que, según el estadístico Oriol Jové, no tiene precedentes en la historia del Barça en la Champions. Nunca antes el club había alineado —entre titulares y suplentes— a nueve jugadores nacidos en Catalunya en un mismo partido de la máxima competición continental.

Joan Garcia, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Alejandro Balde, Eric Garcia, Dani Olmo, Lamine Yamal, Marc Casadó y Marc Bernal (estos dos últimos jugaron en la segunda parte). Nueve nombres propios que, más allá del resultado, componen una fotografía excepcional del ADN del Barça.

Dos precedentes en 1955-56... contra la selección de Copenague

Un hecho que solo encuentra dos antecedentes en toda la historia europea del club, según Oriol Jové, y ambos se remontan a la temporada 1955-56, en la Copa de Ferias, cuando el Barça se enfrentó precisamente a una selección de Copenhague y también alineó a nueve futbolistas catalanes (Ramallets, Biosca, Gràcia, Seguer, Bosch, Segarra, Manchón, Tejada y Brugué). Casi setenta años después, el contexto es otro, el fútbol es otro, pero el símbolo permanece.

Navidad de 1955, Les Corts. El primer Barça europeo, que jugó de blanco y con el escudo de la ciudad de Barcelona: Ramallets, Seguer, Biosca, Gràcia, Bosch y Segarra (de pie y de izquierda a derecha). Agachados (mismo orden): Claudio (utillero), Tejada, Villaverde, Areta, Kubala, Manchón y Mur (masajista) / Archivo

La cifra aún gana más peso si se amplía el foco. De los 16 futbolistas que disputaron el encuentro, once tienen una relación directa con Catalunya o el catalán: los nueve nacidos allí, más Ferran Torres (valenciano, habla el idioma) y Fermín López (andaluz), que llegó a La Masia con apenas 13 años, se formó íntegramente en el ecosistema Barça y también habla catalán. Además, prácticamente todos ellos han pasado por La Masia o por el filial, con la única excepción parcial de Gerard Martín, formado fuera pero consolidado en el Barça Atlètic, y el propio Ronald Araujo, otro ejemplo de integración plena en la estructura formativa del club.

No es una casualidad. Es una consecuencia. Porque el Barça no compite solo con fichajes de fuera diferenciales. Compite, sobre todo, con un modelo. Y ante el Copenhague lo hizo con una alineación que conectó el presente con el pasado y, sobre todo, con el futuro.

El único equipo y el caso del Bodo Glimt

El dato es todavía más singular en el contexto europeo actual. El Barça es el único equipo tanto del top-8 como del top-24 de la fase de liga de la Champions que ha logrado jugar un partido con nueve futbolistas de su propia nación o región.

Existe un caso llamativo, sí. El Bodø/Glimt, gran revelación del torneo tras empatar en Dortmund y ganar a Manchester City y Atlético de Madrid, alineó a 13 noruegos de los 16 participantes, nueve de ellos titulares. Pero si la comparación se afina a nivel regional, solo cuatro proceden del norte de Noruega (Nord-Norge), la región a la que pertenece el club: Bjørkan, Berg, Hauge (los tres de Bodø) y Evjen (Narvik).

El jugador del Bodo/Glimt Fredrik Sjovold celebra el 1-1 conseguido ante el Atlético de Madrid / EFE/Kiko Huesca

Athletic y Slavia de Praga

También, de los que quedaron fuera, está el Athletic Club, paradigma histórico de identidad en Europa gracias a su filosfía de fichajes basada en Euskal Herria (País Vasco, Navarra y País Vasco francés, o formación en clubes de la zona). En su último partido europeo alineó a 11 de 16 futbolistas vascos, además con las bajas de los hermanos Williams.

O el Slavia de Praga, que presentó nueve jugadores checos, aunque ninguno nacido en la propia región de Praga. El matiz es importante. Porque no se trata solo de nacionalidad. Se trata de proximidad, de territorio, de pertenencia, de cultura.

Lo del Barça ante el Copenhague no fue un gesto romántico ni un ejercicio de nostalgia. Fue competitividad pura con acento local. Fue demostrar que se puede mirar a Europa sin dejar de mirar a casa. En tiempos de mercado global, el Barça sigue encontrando respuestas en el mismo lugar de siempre: en La Masia, en Catalunya, en su gente