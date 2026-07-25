El Barça reactiva la operación Kroupi para el nueve

La secretaría técnica del Barça vuelve a poner el foco sobre Eli Junior Kroupi. Después de que el Bournemouth lo declarara intransferible, el club azulgrana reactiva su interés por el delantero francés, una de las alternativas que maneja Deco para reforzar la posición de nueve.

El FC Barcelona no da por cerrada la operación Kroupi. Pese a que el Bournemouth declaró intransferible al joven delantero, el club azulgrana ha vuelto a poner su nombre sobre la mesa. Con la vía de Julián Álvarez muy complicada por la negativa del Atlético de Madrid a negociar, Deco reabre el camino hacia el internacional sub-21 francés como una de las opciones para suplir a Robert Lewandowski.

Un perfil que ilusiona a Deco

El delantero de 20 años ha firmado un primer año brillante en la Premier League, a la que llegó procedente del Lorient por 13 millones de euros. En su debut en la liga inglesa ha marcado 13 goles en 35 partidos, unos números que lo han colocado bajo el radar de los grandes de Europa. Además del Barça, clubes como Chelsea, PSG, Arsenal, Bayern y Manchester City han llamado a su puerta. El futbolista, francés pero con raíces portuguesas, es un perfil que encaja en la hoja de ruta del director deportivo azulgrana.

El muro del Bournemouth

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La reactivación azulgrana choca, de momento, con la firmeza del club inglés. Tiago Pinto, presidente de operaciones de fútbol de los 'cherries', considera a Kroupi el eje central del proyecto y ha dejado claro que no lo venderá este verano ni por 100 millones de euros. El Bournemouth vive un año ilusionante: debuta en Europa por primera vez tras acabar sexto la pasada temporada con Andoni Iraola en el banquillo. A ello se suma que Moussa Sissoko, agente del jugador, negó hace unos días que existiera negociación con el Barça. Aun así, en el club azulgrana quieren comprobar si ese 'no' es definitivo.