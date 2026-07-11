El Barça reactiva la carpeta del central: reunión con los agentes de Cuti Romero y Lukeba

Deco sigue moviendo fichas en silencio para perfilar la plantilla de Hansi Flick. Aunque la prioridad absoluta del club continúa siendo incorporar un delantero centro que ocupe el vacío dejado por Robert Lewandowski después de reforzar los extremos con Anthony Gordon y Karim Adeyemi, la dirección deportiva no pierde de vista el mercado de centrales.

Según ha informado la cuenta 'Actualité Barça', el club mantuvo recientemente una reunión con los representantes de Cristian 'Cuti' Romero y Castello Lukeba, dos de los nombres mejor posicionados en la agenda del brasileño para reforzar el eje de la zaga.

La reunión no implica que exista una negociación avanzada ni que alguno de los dos fichajes vaya a cerrarse a corto plazo. Más bien responde a una estrategia de anticipación por lo que pueda pasar en una demarcación que a día de hoy está bien cubierta con Cubarsí, Eric Garcia, Christensen, Araujo y Gerard Martín. Aún así, en el Camp Nou son conscientes de que el contexto económico volverá a complicarse en los próximos meses y quieren tener preparadas varias alternativas si finalmente se abre una ventana para reforzar la defensa.

El Barça ha logrado volver a operar bajo la norma 1:1 de LaLiga tras cerrar el ejercicio económico y, además, ha solicitado un adelanto de 210 millones de euros que le permitirá afrontar con mayor margen las operaciones de este verano. Sin embargo, en los despachos también asumen que la situación puede volver a cambiar durante la próxima temporada. La previsión de disputar buena parte del inicio de curso nuevamente en Montjuïc reducirá notablemente los ingresos por 'matchday' y existe el riesgo más que probable de abandonar de nuevo la regla del 1:1 cuando se revisen las cuentas.

Por ese motivo, Deco trabaja con diferentes escenarios y es aquí donde aparecen los nombres de Cuti Romero y Castello Lukeba. El argentino sigue presionando para abandonar el Tottenham después de comunicar al club londinense su intención de cambiar de aires. Flick y Deco consideran que reúne todas las condiciones para liderar la defensa blaugrana, pero su precio, situado alrededor de los 60 millones de euros, mantiene la operación muy lejos del alcance del Barça en estos momentos.

La alternativa de Lukeba también gusta mucho. El central francés del RB Leipzig encaja por perfil zurdo en el sistema de Flick gracias a su velocidad, capacidad para defender muchos metros a la espalda y buena salida de balón. Además, con solo 23 años, representa una apuesta de presente y futuro, aunque el conjunto alemán tampoco contempla una venta barata.

De momento, el club mantiene la calma. Flick considera bien cubierta la defensa y dio prioridad a reforzar el ataque. Sin embargo, las conversaciones con los agentes de Romero y Lukeba demuestran que Deco no quiere perder el contacto con dos futbolistas que siguen ocupando un lugar preferente en la planificación por si finalmente hay alguna salida en la zaga, ya sea en el central o el lateral con Kounde, hecho que implicaría mover a Eric de posición.

El mercado todavía es largo y en el Barça saben que cualquier venta importante puede alterar por completo la hoja de ruta. La carpeta del central continúa muy viva en los despachos del Spotify Camp Nou.