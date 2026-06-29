El Barça reabrirá la 'carpeta Kane' tras el Mundial

El mercado estival se sigue moviendo al ritmo de la Copa del Mundo y desde el Reino Unido insisten en vincular el futuro del ataque blaugrana con el actual referente de la selección inglesa. Según una información publicada por el Daily Mail, el FC Barcelona tiene decidido que reabrirá la 'carpeta Kane' única y exclusivamente tras el Mundial. El rotativo británico subraya que, tras un primer acercamiento, el club catalán ha acordado retomar la situación una vez finalizada la participación del delantero en el torneo norteamericano, dejando cualquier posible ofensiva en espera.

"El Barcelona se ha puesto en contacto con los representantes de Harry Kane para estudiar la posibilidad de fichar al capitán de la selección inglesa", asegura el medio inglés. Sin embargo, explican que "la situación solo se aclarará una vez que Inglaterra termine su participación en el Mundial", ya que el jugador de 32 años está totalmente concentrado en el avance de su selección en las rondas eliminatorias y en el inminente cruce de dieciseisavos de final en Atlanta ante la República Democrática del Congo.

Harry Kane, durante un entrenamiento con Inglaterra / Europa Press

No obstante, tal y como ya hemos venido contando en SPORT, la realidad institucional es algo distinta a lo que se respira en Inglaterra. El Barça nunca ha llegado a presentar una propuesta en firme por el delantero. Sí que existió un sondeo previo para conocer la predisposición del futbolista a un cambio de aires desde el momento en que el club sospechaba que esta iba a ser la última temporada de Robert Lewandowski. La información que le llegó al Barça, sin embargo, desactivó rápidamente aquellas primeras tentativas: Kane es feliz en el Bayern y no se quiere mover.

El único resquicio al que se aferran en Inglaterra para ese escenario de "después del Mundial" es una situación contractual que sigue abierta. Kane termina contrato en 2027 y aún no hay acuerdo con la entidad bávara sobre la duración del mismo: el delantero quería asegurarse su futuro hasta 2030, mientras que el club prefiere alargar el vínculo solo dos temporadas más. Todo apunta a que las negociaciones se intensificarán cuando Kane termine su participación en el campeonato y, de no llegar a un acuerdo, habría que ver si se abre una nueva ventana. Aun así, se trata de una operación mayúscula por un jugador que costó casi 100 millones de euros y cobra 25 millones al año.

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Esta postura de Kane y las enormes cifras de la operación contrastan con la predisposición que encontró el Barça con Julián Álvarez, que desde el principio se mostró muy abierto a venir. El argentino sigue siendo la primera opción de Deco y Hansi Flick, que consideran que reúne todas las características para encajar en el equipo: tiene gol, es muy bueno en el juego asociativo y además es constante en el trabajo defensivo.