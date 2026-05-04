El Barça reabre la vía Ratiu

El FC Barcelona nunca ha perdido de vista al lateral derecho rumano del Rayo Vallecano, Andrei Ratiu. Nunca ha escondido que es un perfil de jugador que le agrada, y mucho, a la dirección deportiva del club.

Desde Rumanía reactivan el vínculo del Barcelona con el lateral de su país. Ahora vuelve a coger fuerza el interés del conjunto azulgrana por el internacional rumano tras la confirmación de la buena temporada que está realizando en el equipo madrileño de Íñigo Pérez, con el que está en semifinales de la Conference League y con opciones de luchar por el título.

Ratiu ya fue vinculado al Barcelona el pasado verano. Ahora, sin embargo, el escenario ha cambiado. El futbolista renovó con el conjunto madrileño a finales del año pasado. Su contrato, que estaba vigente hasta 2028, se amplió hasta la temporada 2029/2030, lo que complica y encarece cualquier posible negociación.

Además, el Rayo Vallecano se hizo con el 100% de sus derechos tras comprar la parte que tenía el Villarreal CF. Su cláusula de rescisión actual es de 25 millones de euros.

En Vallecas son conscientes del crecimiento del jugador y de su proyección, lo que refuerza su posición en cualquier intento de salida. Aun así, la buena relación entre Joan Laporta y Martín Presa, pese a que este último es conocido por ser un negociador exigente, podría facilitar un eventual acercamiento entre clubes.

Este movimiento también se interpreta dentro de la planificación deportiva del Barça de cara al próximo mercado. La posible llegada de una oferta importante desde Inglaterra por Jules Kounde, como se viene apuntando en las últimas semanas, obligaría al club a tener alternativas preparadas. En ese contexto, el nombre de Ratiu vuelve a aparecer como una opción real sobre la mesa.