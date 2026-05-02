FC Barcelona
El Barça, a por una racha inédita con Flick
El Barça llega a El Sadar para jugar ante Osasuna habiendo encadenado nueve victorias consecutivas en la Liga
El Barça de Hansi Flick llega a El Sadar con un reto que va más allá del título de Liga: firmar su mejor racha de victorias consecutivas en el campeonato desde que el técnico alemán se hizo cargo del equipo. Ahora mismo, los blaugrana enlazan nueve triunfos seguidos en el campeonato doméstico, exactamente la misma cifra que ya alcanzaron una vez la pasada temporada y otra esta misma campaña. Si ganan este sábado a Osasuna, llegarán a diez, algo que todavía no han logrado con Flick en el banquillo.
La serie actual arranca tras la derrota en Montilivi ante el Girona. Desde entonces, el Barça ha ganado en Liga a Levante, Villarreal, Athletic, Sevilla, Rayo, Atlético, Espanyol, Celta y Getafe, un recorrido que explica la regularidad y la solidez del líder en el tramo decisivo del curso. El 0-2 en Getafe, además, dejó al equipo a un paso del título y con otra marca a tiro.
Los cien puntos, otro reto mayúsculo
La primera vez que Flick alcanzó las nueve victorias consecutivas en Liga fue en su primer año, cuando, entre enero y marzó ganó a Valencia, Alavés, Sevilla, Rayo, Las Palmas, Real Sociedad, Atlético, Osasuna y Girona. Aquella primera racha se rompió con un 1-1 ante el Betis. La segunda, ya esta temporada, también se quedó en nueve tras el triunfo en Cornellà y se cortó con la derrota en Anoeta ante la Real Sociedad (2-1). Ahora, el equipo vuelve a estar en ese punto exacto.
El dato tiene mucho valor porque hasta en tres ocasiones ha alcanzado esas nueve jornadas de Liga seguidas sumando los tres puntos, lo que confirma una consistencia competitiva que le ha llevado a estar a las puertas del segundo título consecutivo, impidiendo que su gran perseguidor, el Real Madrid, sea capaz de pelearle un campeonato que se le hace demasiado largo.
Y es que, si vence en Pamplona, por otro lado, no solo firmará un récord inédito con Flick, sino que seguirá manteniendo viva la posibilidad de acabar la Liga con cien puntos, algo que el club solo ha conseguido una vez, en la temporada 2012-13, con Tito Vilanova y Jordi Roura en el banquillo.
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