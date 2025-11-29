El Barça quiso retrasar el partido pero su petición no fue aceptada

El Barça pidió a la Liga, según informa la Cadena SER, que el partido contra el Alavés empezara con un poco de retraso para que ningún aficionado blaugrana se perdiera ni un minuto del partido entre blaugranas y vascos.

La Liga, según explican fuentes del Barça, no aceptó la petición del club blaugrana y el partido arrancó a la hora prevista (16:15h). Lo curioso es que según esta información de la Cadena SER en La Liga explican que no les consta ninguna petición del Barça en este sentido.

El club había emitido un comunicado en el que informaba de que "se ha producido una incidencia en la descarga de algunas entradas en la aplicación de socios. El problema ya ha sido resuelto con el envío, a todos los socios y socias con localidad para el partido de hoy contra el Alavés, de un nuevo PDF con sus entradas. De este modo, garantizamos que todo el mundo pueda acceder al Spotify Camp Nou con normalidad".

El fallo técnico afectó a unos 2.000 aficionados culés que acudieron a la Oficina d'Atenció al Barcelonista, donde se les entregó el PDF para poder entrar en el campo.