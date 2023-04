El Barça quiere vencer y convencer ante el Betis

El FC Barcelona puede arrancar con la presión de tener al Madrid a 8 puntos si derrota al Almería en el Bernabéu La prioridad blaugrna no es solo sumar los tres puntos, sino hacer olvidar las malas sensaciones de Vallecas

El Barça no quiere esperar más para sacarse el mal sabor de boca de la derrota en Vallecas. A nivel clasificatorio no tuvo consecuencias ya que el Real Madrid también había perdido el día anterior en Girona, por lo que se mantuvieron los once puntos de ventaja, pero las sensaciones fueron nefastas.

El propio Xavi habló del “peor partido de la temporada” y el técnico espera ver ante el Betis una versión más similar a la que derrotó al Atlético de Madrid. El Barça llega con Frenkie de Jong y Pedri más rodados y recupera a Busquets, sancionado en Vallecas.

Dembélé entrenando tras la derrota del equipo en Vallecas | FCB

Por si fuera poco Christensen y Dembélé vuelven la lista, por lo que el de Terrassa tiene todos los ingredientes para que el equipo sea de nuevo reconocible. El Barça quiere mandar en el campo, con sus señas de identidad de una presión alta en terreno contrario, precisión en los pases y, sobre todo, tener más eficacia.

Aunque el 1-0 se ha convertido en el resultado más habitual, el míster blaugrana espera que su equipo sea mucho más contundente en la definición una vez que Lewandowski rompió con su sequía goleadora. La única buena noticia de Vallecas.

Pendientes del Bernabéu

Como ya ocurrió en la jornada anterior, el Barça jugará sabiendo el resultado del Real Madrid, que por la tarde se habrá medido al Almería en el Santiago Bernabéu. Un partido a priori asequible para los blancos y es muy probable que la diferencia antes de empezar el choque en el Spotify Camp Nou se haya reducido a los ocho puntos.

Sería una presión añadida, pese a que el margen seguiría siendo amplio, para un FC Barcelona que solo ha ganado uno de los últimos cuatro encuentros de Liga. A los empates ante el Getafe y Girona, añadió la derrota frente al Rayo, si bien respiró con la crucial victoria contra el Atlético de Madrid.

Margen suficiente

Una vez termine esta jornada, ya solo quedarán seis para terminar la Liga. En el peor de los casos serían 8 puntos de ventaja con solo 18 en juego. La Liga no debería peligrar, pero mejor amarrar el triunfo frente al Betis y evitar que crezca la incertidumbre.

El Betis empató ante la Real Sociedad en la pasada jornada | EFE

El cuadro bético, por su parte, tampoco llega en su mejor momento. Los andaluces solo han ganado uno de los últimos cinco partidos, con derrotas ante el Atlético, Cádiz y Osasuna, un empate frente a la Real Sociedad y la única victoria ante el Espanyol.

Los de Manuel Pellegrini se mantienen en posiciones de Europa League y no quiere perder este tren. La Liga se estrecha a medida que llega a su final y todos los equipos se juegan mucho. El Barça, nada más y menos, que una Liga.