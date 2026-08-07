El Barça quiere un traspaso récord de Marc Casadó: van a por los 40 millones

Marc Casadó puede tener los días contados en el Barça. El más que probable fichaje de Rodri le deja ya sin ninguna opción de minutos y el canterano ha comenzado a acelerar su traspaso ya que el mercado está bastante avanzado. En estos momentos, y a falta de ofertas contundentes de traspaso, su futuro podria pasar por Arabia Saudí, dónde Al Hilal y Al Ahli están pujando por el futbolista. Los dos clubs pueden entrar en una puja por el jugador, que acabaría beneficiando al club blaugrana. El Barça busca un traspaso récord de 40 millones de euros por el futbolista y están convencidos de que lo pueden conseguir.

Las gestiones las lleva personalmente su agente, Jorge Mendes, quien se comprometió con el Barça a encontrar la mejor solución para todas las partes dejando una buena cantidad de dinero al club blaugrana. El Barça deberá realizar un esfuerzo inesperado por Rodri y necesita ingresar para las inscripciones, por lo que la venta de Marc Casadó ahora es importante. Casi prioritaria. En estas semanas, el club había recibido propuestas en Europa algo superiores a los 10 millones y decidieron esperar para no malvender al activo. Finalmente, todos tienen claro que el mercado ideal puede ser Aarabia Saudí.

La operación más avanzada es la del Al Hilal, club con quien el Barça también está negociando el fichaje de Joao Cancelo. Son dos operaciones distintas, pero que avanzan de forma paralela. Los saudís han apretado en el precio del portugués y el Barça está haciendo lo mismo con el canterano, que tiene más años de contrato con el club blaugrana y es mucho más joven. El acuerdo cruzado puede ser una realidad, salvo que el Al Ahli, cuyo director deportivo es muy cercano a Mendes, acabe tirando la casa por la ventana.

Marc Casadó, en principio, era muy reacio a irse hacia Arabia Saudí, pero no hay duda que saldrá beneficiado económicamente. Tanto por el salario que percibirá como porque podría quedarse una parte del traspaso. En estos momentos se están negociando todos detalles de la operación con el objetivo de que la próxima semana pueda quedar todo listo. Rodri también llegaría en unos días y Flick quiere quedarse ya con la plantilla que iniciará la Liga dejando salir a los descartes.