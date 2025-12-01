El Barça no quiere sorpresas y enviará las entradas en pdf

El FC Barcelona ha puesto en marcha un plan exhaustivo de movilidad y organización para el partido de este martes frente al Atlético de Madrid con el objetivo de evitar que se repitan los problemas vividos en el duelo ante el Alavés. La medida principal consiste en que todas las entradas se enviarán en formato PDF, que los socios recibirán tanto en la app oficial como en sus correos electrónicos, garantizando así un acceso más ágil y seguro al estadio.

El club recomienda a todos los asistentes llegar con antelación y llevar la entrada digital junto con la identificación correspondiente. Además, se aconseja utilizar transporte público o desplazarse a pie siempre que sea posible, ya que se han establecido itinerarios específicos para minimizar aglomeraciones alrededor del Camp Nou. Los accesos se organizarán por sectores y las puertas abrirán con dos horas de antelación, permitiendo un flujo ordenado de aficionados. En cuanto al transporte, el Barça ha detallado los puntos de acceso para vehículos privados y autobuses, así como la ubicación de paradas de metro y bus más cercanas al estadio. Se recomienda seguir las indicaciones del personal del club y de seguridad para facilitar la entrada y salida del estadio y evitar retrasos.

Largas colas en los accesos del Camp Nou por la caída del sistema de entradas / SPORT

De todas formas, el club recuerda que se realizarán controles de seguridad en todos los accesos. Estas medidas buscan garantizar que socios y aficionados disfruten del partido sin incidentes y con total comodidad. Con estas recomendaciones, el FC Barcelona pretende que el regreso al estadio sea seguro y fluido, asegurando que los seguidores puedan centrarse en disfrutar del encuentro sin sorpresas ni contratiempos. El protocolo de acceso al Spotify Camp Nou para el encuentro ante el Atlético ha sido una de las obsesiones de la entidad tras lo vivido ante el Alavés.