El Barça quiere renovar a Marc Casadó

La competencia en el centro del campo del Barça es, a día de hoy, una de las más potentes del continente. El equipo de Hansi Flick cuenta en esa zona con futbolistas de primer nivel como Frenkie de Jong, Pedri, Fermín López, Marc Bernal, Dani Olmo o Marc Casadó. Precisamente este último no está teniendo la continuidad del pasado curso y en las últimas semanas ha sido vinculado con varios clubes.

Según ha podido saber SPORT, la voluntad de la entidad es renovar su contrato antes de que finalice la presente campaña. Fuentes consultadas por este periódico aseguran que esa es la hoja de ruta, aunque no existe ninguna prisa por llegar a un acuerdo inmediato. Aún deben definirse la duración del nuevo vínculo y las condiciones económicas, pero ambas partes ya han iniciado los primeros contactos. Las negociaciones se intensificarán más adelante en unas semanas, en un contexto en el que tampoco se descarta que el jugador se replantee su futuro si no logra el protagonismo deseado.

El Atlético apretó mucho por él

Su nombre ya fue protagonista el verano pasado. Hubo interés de varios equipos, pero el centrocampista lo tuvo claro y su prioridad siempre fue quedaese en Barcelona. El futbolista confiaba en tener continuidad y consolidarse, como hizo hace dos temporadas en aquella semana grande en la que el Barça superó al Real Madrid y al Bayern de Múnich. Dos partidos bastaron para demostrar que el centrocampista está más que listo para ser decisivo en la élite del fútbol.

El arranque de curso no le ha dado demasiadas oportunidades, pero su actitud no ha cambiado. Puertas adentro destacan su predisposición diaria y su compromiso en los entrenamientos. En invierno, el Atlético de Madrid de Diego Simeone movió ficha para intentar incorporarlo pero la respuesta del jugador fue coherente con lo que ya había transmitido meses antes: ahora mismo su foco está en el Barça. Si en algún momento debe revisar su situación, será en verano y con la temporada cerrada, no en pleno mercado invernal.

La pasada semana disputó los 90 minutos ante el Mallorca en el Camp Nou y repitió como titular frente al Atlético. En ese encuentro fue el sacrificado cuando Flick decidió introducir a Robert Lewandowski para dar un paso adelante en ataque tras una primera mitad discreta y frente al Girona FC volvió a empezar desde el banquillo.

A día de hoy aún no hay una decisión tomada sobre su futuro. El jugador mantiene la idea de triunfar en el Barça, pero también es evidente que cualquier profesional necesita continuidad para crecer. Si de aquí a final de temporada la participación no aumenta, lo normal será que en verano se siente a analizar el escenario y a valorar qué le conviene más en términos deportivos.

Un futbolista paciente

En un contexto donde muchos jóvenes buscan soluciones rápidas, Casadó ha optado por otro camino. Ha priorizado el proyecto deportivo por delante de propuestas económicamente superiores. Con Xavi Hernández ya acumuló convocatorias con el primer equipo y, aunque entonces no debutó, siguió trabajando. Con Flick, el año pasado, tuvo mucho protagonismo y rindió a un gran nivel siendo en muchos momentos de la temporada la columna vertebral del equipo y esta temporada regresó a un rol más secundario sin ruido externo.

No es habitual ver esa calma en un jugador que quiere minutos. Casadó los quiere, como todos, pero entiende la competencia que tiene delante. Mientras que en los despachos se trabaja en su renovación, la estrategia del jugador, como siempre, consistirá entrenar al máximo nivel para aprovechar cada oportunidad que se le conceda. El tiempo dirá si ese camino le permite asentarse definitivamente en el Barça o si más adelante debe abrir otra etapa. Por ahora, su prioridad sigue siendo la misma, al menos hasta final de temporada.