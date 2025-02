El Barça quiere renovar a Koundé hasta el 2030

Jules Koundé puede ser otro de los jugadores que renueve su contrato en las próximas semanas. El FC Barcelona ya ha tomado la determinación de ofrecerle la prórroga de su contrato, que termina en 2027, para que siga hasta el 2030.

Los condicionantes para que se llegue a un acuerdo son muy favorables. El Barça està muy contento con su rendimiento, mientras que el jugador es feliz en el club y también lo pondrá todo de su parte para intentar alcanzar un entente.

Hansi Flick, el técnico, está encantado con el futbolista de 26 años. Las tensiones que tuvo con Xavi Hernández por jugar en la posición de lateral derecho han quedado atrás. Koundé se ha adaptado a la posición de carrilero a la perfección y cada día está más cómodo. De todos modos, el Barça también le ha comunicado que en cualquier momento puede volver al eje por necesidades del equipo y él aceptaría el rol de ser polivalente.

El Chelsea iba con 100 millones

El francés no tiene en mente un movimiento, pese a que ha sido tocado por el fútbol saudí (como casi toda la plantilla barcelonista) y también conoce el interés del Chelsea. En Stamford Bridge ya se plantearon su fichaje la pasada temporada, mientras que en este ejercicio podría llegar a poner sobre la mesa unos 100 millones de euros para su incorporación. Sin embargo, el Barça no escuchará propuestas. Ya se encuentra bajo la norma del 1:1 y no tiene la exigencia de desprenderse de uno de sus mejores futbolistas para poder fichar.

Koundé pasa por ser a día de hoy el mejor lateral derecho del mundo y no tiene precio. El Barça lo tiene blindado con 1.000 millones de euros, una cláusula que da tranquilidad para negociar su ampliación del contrato.

La intención del club es que la renovación de Koundé llegue antes de que la de Raphinha, al que el Barça desea ampliar su vinculación hasta el 2029. Al igual que Koundé, el brasileño tiene contrato hasta el 2027.

Koundé disputa un balón ante la mirada de Flick en Montjuïc ante la Atalanta / Valentí Enrich

El galo es feliz en Catalunya, se ha instalado en Sitges, y tiene vínculos de suficiente peso como para no moverse hacia otro destino. Con Koundé se une la tranquilidad a nivel personal con la ambición deportiva de estar en un FC Barcelona ansioso por crecer de la mano de Hansi Flick.

De consumarse esta renovación, el Barça tendrá su defensa muy bien consolidada. Ronald Araujo y Pau Cubarsí han firmado la extensión, mientras que la de Iñigo Martínez solo está pendiente de la rúbrica ya que existe acuerdo total para aplicar la cláusula de continuidad por un año más.

El lateral derecho estará bien cubierto con la renovación de Araujo y la presencia de Héctor Fort, con contrato hasta el 2026, mientras que por la izquierda el titular es Alejandro Balde, con el relevo de Gerard Martín, otro que firmó su continuidad hasta el 2028.

La pieza de Jonathan Tah

Los retoques solo podrían llegar en el centro de la zaga si se consuma el fichaje de Jonathan Tah. Eric Garia está cuajando desde que Hansi Flick le dio continuidad y el caso más especial es el de Andreas Christensen, cuya nueva lesión está impidiendo que pueda participar. El danés quiere seguir el año que le resta de contrato, pero quizá tenga las puertas cerradas a continuar.

Jonathan Tah, en una acción defensiva / AP

En cualquier caso, Deco está cumpliendo con la misión de apuntalar un proyecto que está funcionando, más allá de algún bache, como el que se vio a final del 2024. El Barça ha recuperado el pulso en todas las competiciones y vuelve a ser un equipo aspirante a todo.

La intención es mantener los puestos que están consolidados y añadir algún refuerzo, como en ataque cuando se intentó la cesión de Marcus Rashford, quien finalmente recaló en el Aston Villa.

La dirección deportiva estará con la alta guardia por si llega alguna ocasión de mercado, con la tranquilidad de poder fichar al haber cumplido con la normativa de LaLiga en este mercado de invierno.