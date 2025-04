¿Por qué el Barça quiere renovar a De Jong?

Frenkie de Jong tuvo un inicio de temporada muy complicado. No lograba dejar atrás los problemas físicos que le impidieron jugar en el tramo final del pasado curso y provocaron que se perdiera la Eurocopa de Alemania. No jugaba con continuidad y su futuro era muy incierto. Con contrato hasta el 30 de junio de 2026 y sin avances en la renovación, la política del club blaugrana de no dejar jugar a ningún futbolista en su último año de vínculo ponía seriamente en duda su continuidad en Barcelona a partir del mercado de fichajes de verano.

La situación del centrocampista neerlandés en el Barça ha dado un vuelco desde que empezó el año 2025. Frenkie ha recuperado la jerarquía en el equipo y la sintonía entre su representante y la dirección deportiva encabezada por Deco ha mejorado muchísimo. Las conversaciones son fluidas y, aunque aún no hay nada cerrado, la sensación de ambas partes es que no habrá problemas para llegar a un acuerdo para la renovación.

"Siempre lo he dicho, estoy muy feliz viviendo y jugando en Barcelona. Estamos en la fase final de la temporada, así que no nos estamos enfocando en eso. Habrá tiempo para todo eso", declaró De Jong en la zona mixta del Westfalenstadion, tras la clasificación blaugrana para las semifinales de la Champions League. Tal como informamos en SPORT, a mediados de febrero se pactó 'aparcar' las conversaciones hasta el final de la campaña porque el jugador consideraba que un notable rendimiento le daría más fuerza en la negociación, mientras que el Barça quería corroborar que la nueva versión de Frenkie es un cambio sólido y no solo una buena racha.

En este contexto, todo apunta a que el neerlandés deberá hacer un esfuerzo económico para quedarse en la entidad culer, pero que este será menos importante del que pretendía el Barça cuando abordaron la negociación para ampliar el contrato. El paso adelante del jugador y la confianza de Hansi Flick en él 'invitan' a Deco a contar con el '21' no solo en la planificación deportiva de la próxima temporada, sino también el futuro a medio plazo.

Influencia en el juego

En el Barcelona se insiste en que nunca se ha dudado de la calidad de Frenkie. El 'ruido' que hubo alrededor de su figura durante varias ventanas del mercado de fichajes tuvo mucho más que ver con su sueldo y los graves problemas económicos del club que con el aspecto puramente futbolístico por mucho de que, en líneas generales, no haya superado las enormes expectativas generadas con su llegada en 2019.

De hecho, el Barça cree que De Jong es un centrocampista muy importante para la idea de juego blaugrana aunque no esté al nivel que exhibió en el Ajax y que le colocó en la agenda de los clubes más importantes del mundo. Frenkie es uno de esos futbolistas que marca el estilo y tiene mucha influencia en la forma de comportarse de un equipo sobre el terreno de juego.

Especialmente en un equipo en el que el 'cómo' es tan importante, tener a Frenkie de Jong es un privilegio del que no se quiere prescindir.