El Barça quiere ofrecer a Toni Fernández un contrato de larga duración

Pocos futbolistas generan tanta ilusión en la cantera del Barça como Toni Fernández. El atacante de Rubí, que este martes celebró su 18º cumpleaños, afronta un verano que puede marcar un antes y un después en su carrera. Ya trabaja a las órdenes de Hansi Flick y sabe que las próximas semanas serán decisivas para empezar a definir cuál será su sitio la próxima temporada. Más allá del evidente overbooking que existe en la parcela ofensiva, especialmente en los extremos, el técnico alemán siempre ha mostrado sensibilidad hacia el joven atacante.

Toni Fernández, entrenando con el Barça / FCB

Flick quiere verlo de cerca durante la pretemporada antes de tomar cualquier decisión y analizará con detalle su rendimiento. Precisamente, uno de los asuntos que ahora mismo ocupa a los despachos del Barça es el futuro de Toni Fernández. Según ha podido saber SPORT, el club trabaja para ofrecer a Toni, que acaba de cumplir la mayoría de edad, un nuevo contrato de larga duración hasta 2031.

La oferta está prácticamente definida, aunque el futuro de Toni Fernández todavía debe aclararse durante las próximas semanas, en función de cómo evolucione la pretemporada y de la planificación deportiva del primer equipo. Aunque la propuesta del Barça sea a largo plazo, algo que hay que tener muy encuenta es el fichaje reciente de Karim Adeyemi en la parcela ofensiva, por lo que su futuro sigue abierto.

Varios equipos lo siguen de cerca

El extremo despierta un importante interés en el mercado y son varios los clubes que siguen de cerca su evolución. Sin embargo, la prioridad del futbolista siempre ha sido triunfar en el Barça. Toni se siente plenamente identificado con el proyecto azulgrana y su deseo ha sido, desde el primer momento, continuar creciendo en el club. El rendimiento del futbolista y los movimientos que pueda hacer el Barça en el mercado ayudarán a definir cuál será el siguiente paso.

Hansi Flick, en una imagen de esta semana entrenando / FCB

El club quiere proteger a una de las grandes joyas de La Masia, mientras que el futuro de Toni Fernández sigue completamente abierto. Toni siempre ha sido un futbolista muy identificado con el Barça. Llegó procedente del Espanyol en categoría alevín y ha ido quemando etapas hasta convertirse en uno de los nombres con mayor proyección de la cantera azulgrana.

FC BARCELONA

Esa implicación también se refleja lejos de los focos. Durante buena parte del verano ha seguido trabajando para llegar en las mejores condiciones posibles al inicio del curso. De hecho, en la primera jornada de la pretemporada fue uno de los jugadores que más madrugó para presentarse en la Ciutat Esportiva, un detalle anecdótico que refleja las ganas con las que afronta un verano que puede cambiar su futuro.