El Barça quiere máxima precaución con Lamine Yamal: el plan para evitar una recaída

Lamine Yamal ha dicho adiós a la temporada con el FC Barcelona, pero no con la selección española. Tal como explicó el club blaugrana en el comunicado médico, el canterano sufre una "lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda" y "seguirá un tratamiento conservador" que provocará "que se pierda lo que resta de curso" con el equipo de Hansi Flick, pero "está previsto que esté disponible para la disputa del Mundial".

Los servicios médicos del Barça creen que el tiempo de recuperación aproximado de Lamine será de unas seis semanas. Teniendo en cuenta que la última jornada de la Liga tendrá lugar el fin de semana del 23 y 24 de mayo, es evidente que la joya de la Masia no volverá a enfundarse la elástica blaugrana esta campaña. Al Mundial sí que llegará, pero lo hará con un margen mínimo: España debutará contra Cabo Verde el 15 de junio a las 18.00 horas, dentro de 52 días. Poco más de siete semanas.

El plan de recuperación

Es evidente que la estrella barcelonista no estará en su plenitud física en el primer encuentro de la Roja en la Copa del Mundo y es por ello que el Barça pedirá a la Federación Española de Fútbol que actúe con máxima precaución a la hora de gestionar su regreso a los terrenos de juego. Desde los despachos del Spotify Camp Nou se considera que el papel de Lamine en la primera fase de la cita mundialista debería ser secundario para poder ir recuperando sensaciones poco a poco y brillar cuando lleguen las eliminatorias.

Obviamente, desde el Barça hay respeto máximo hacia el Mundial y se entiende que disputar este torneo es el sueño de cualquier futbolista. Como prueba de ello, el club especificó en la nota médica que estaría en condiciones de jugarlo. No se trata, en ningún caso, de poner problemas en este sentido. Simplemente de aprovechar la buena sintonía entre la dirección deportiva encabezada por Deco y Bojan y Aitor Karanka, director técnico y de la selección española, para hilar un plan conjunto que priorice la salud del atacante sin que ello impida que sea importante en el sueño español de lograr la segunda estrella.

Y es que, tal como han explicado varios doctores en las últimas horas, la posibilidad de recaída es elevada. Pedro Luis Ripoll, en la 'Cadena SER', opinó que "si meten al jugador en competición bruscamente, corre un riesgo muy alto de volver a sufrir la misma lesión". Y añadió que, en ese caso, la rotura muscular podría ser mayor respecto a la actual.

Desde la capital catalana se quiere evitar a toda costa que Lamine no esté en sus mejores condiciones físicas en el inicio de la próxima temporada. Es una pieza fundamental del proyecto de Hansi Flick, la gran estrella del Barça, y se trabajará para que su recuperación sea un éxito y no tenga repercusiones en el futuro. El club ha encargado a un fisioterapeuta que supervise la recuperación del '10' en todo momento en las próximas semanas. Es posible, incluso, que viaje a tierras estadounidenses para seguir de cerca la evolución del futbolista durante el Mundial.

Lamine, tocado

"Esta lesión me deja fuera del campo en el momento que más quería estar, y duele más de lo que puedo explicar. Duele no poder luchar con mis compañeros, no poder ayudar cuando el equipo me necesita", escribió Lamine en Instagram. El extremo no tuvo problemas en reconocer que el contratiempo físico le ha afectado mentalmente, pero también hizo gala de su ambición y optimismo y aseguró que "volveré más fuerte, con más ganas que nunca, y la próxima temporada será mejor".

La idea del Barça y del futbolista es que realice una recuperación en solitario para liberarlo mentalmente de la exigencia competitiva del día a día y pueda estar tranquilo. Evidentemente, apoyará a sus compañeros en el objetivo de rematar la Liga, pero se 'aislará' para centrarse únicamente en su estado físico y en poder reponerse a todos los niveles del golpe anímico que ha sufrido. A sus 18 años, la pubalgia con la que convivió a principios de temporada ya le sirvió de aprendizaje y esta lesión, la más grave de su incipiente y prometedora carrera profesional, le ayudará a seguir creciendo.