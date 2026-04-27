El Barça no quiere que Lamine Yamal fuerce con la Selección Española en el Mundial

Son semanas de mucho movimiento en el entorno del Barça, tanto en los despachos como sobre el césped, con el equipo de Hansi Flick muy cerca de revalidar el título de Liga. Sin embargo, una de las noticias que más ha trastocado la planificación en esta recta final de temporada ha sido la lesión de Lamine Yamal. El extremo sufrió en el partido de Liga contra el Celta una importante dolencia en el isquiotibial de la pierna izquierda que le dejará fuera hasta final de curso, aunque por ahora, todo parece indicar que sí llegará a tiempo para disputar el Mundial de este verano con la selección española de Luis De la Fuente.

Según ha podido saber SPORT, este lunes se ha celebrado una reunión de trabajo de la comisión deportiva azulgrana junto a los fisioterapeutas de élite Raúl Martínez y Fernando Galán. Ambos desempeñan un papel clave, ya que han actuado como fisioterapeutas de la Real Federación Española de Fútbol y también colaboran con el Barça actualmente. Cabe destacar que este tipo de reuniones son habituales y tienen lugar cada lunes en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, normalmente alrededor de la hora de la comida, en un tramo del día más tranquilo, cuando la actividad del primer equipo ya ha finalizado y las instalaciones quedan más despejadas.

Hansi Flick consuela a Lamine Yamal / EFE

Sin embargo, en esta ocasión se ha celebrado fuera de las instalaciones del club y ha tenido una relevancia especial, ya que ha servido en gran parte para abordar la lesión de Lamine Yamal y analizar en detalle el proceso de recuperación. Galán trata habitualmente a los internacionales azulgranas cuando están concentrados con la selección española, lo que facilita una comunicación directa entre ambas partes. Por eso, el encuentro sirvió para coordinar información de la lesión del crack de Rocafonda, así como para analizar los primeros días de la misma y compartir criterios médicos. También para trazar un plan de ruta para cuando Lamine Yamal se marche concentrado con el combinado de Luis De la Fuente.

El Barça no quiere forzar con Lamine

En el club tienen muy claro que la prioridad absoluta es gestionar correctamente la recuperación del delantero de Rocafonda, especialmente por el alto riesgo de recaída que existe en este tipo de lesiones. La idea es no acelerar plazos y cuidar cada detalle para evitar cualquier contratiempo que pueda comprometer su estado a medio y largo plazo. Hay muchos ejemplos de futbolistas que han forzado su vuelta a los terrenos de juego con una lesión similar a la de Lamine Yamal y que lo han pagado durante su carrera o en un tramo de ella. Leo Messi y Ousmane Dembélé, por ejemplo, aprendieron con el paso del tiempo a cuidar su cuerpo para dejar de lesionarse.

Lamine Yamal en el RCDE Stadium durante el partido amistoso entre las selecciones de España y Egipto. Fotografía de Jordi Cotrina / JORDI COTRINA / EPC

La baja de Lamine Yamal genera preocupación, aunque con la Liga bien encarrilada y a punto de caramelo, el foco está puesto en que vuelva en las mejores condiciones posibles y desde el club se realizará un seguimiento constante de su evolución, acompañándole en todo el proceso para optimizar su recuperación. Eso sí, el Barça no quiere que se fuerce su regreso bajo ningún concepto. Entienden en la entidad que estará en la lista de Luis De la Fuente para el Mundial, pero si fuera necesario, no verían con malos ojos que pudiera perderse alguno de los primeros partidos del torneo para evitar riesgos, con el objetivo de estar plenamente disponible en el tramo más exigente. Así, podría ser que no jugase ni contra Cabo Verde, el 15 de junio, en el debut de la selección española en la cita que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, ni ante Arabia Saudita el día 21. Sí podría estar al cien por cien para el choque contra Uruguay que podría decidir la primera plaza del grupo y ya después encarar con garantías las eliminatorias y la fase decisiva del torneo.

En cualquier caso, en el Barça tienen claro que si consideran que Lamine Yamal no está en condiciones óptimas, no dudarán en alzar la voz y priorizar la salud del jugador por encima de cualquier otra circunstancia. Además, piensan en la siguiente temporada y quieren que el jugador de Rocafonda, el delantero más desequilibrante del mundo en estos momentos, la empiece al cien por cien. Será una temporada en la que el Barça tendrá como objetivo prioritario la conquista de la Champions.