El Barça quiere hoy la final de la Champions 2029 en el Camp Nou: "Ojalá nos den este partido"

Joan Laporta no esconde la ilusión del FC Barcelona por conseguir que el Spotify Camp Nou sea la sede de la final de la Champions League de 2029. El presidente azulgrana se ha pronunciado precisamente el día en que la UEFA debe decidir entre el estadio del Barça y Wembley y ha reivindicado el proyecto del nuevo coliseo barcelonista.

"Nos gustaría ser escogidos para la final de la Champions de 2029, pero aquí se tiene que trabajar mucho para que los accesos al estadio sean una realidad y podamos tener un campo preparado para organizar un partido así", explicó Laporta.

El máximo dirigente azulgrana es consciente de que todavía quedan pasos importantes por completar alrededor del Spotify Camp Nou antes de poder albergar un acontecimiento de estas dimensiones. Sin embargo, se mostró especialmente satisfecho por la evolución de las obras y por cómo empieza a tomar forma el proyecto.

"Tenemos un campo en el que cada vez se va viendo que se avanza. Será el mejor estadio del mundo, propio de un equipo como el Barça. Estoy orgulloso de lo que están haciendo", destacó.

Laporta terminó su reflexión dejando claro cuál es ahora el deseo del club: "Ojalá la UEFA nos dé este partido".

Camp Nou o Wembley

Las palabras del presidente llegan en una jornada decisiva para las aspiraciones barcelonistas. El Comité Ejecutivo de la UEFA se reúne este martes 15 de septiembre en Grecia y tiene previsto designar las sedes de las finales de sus competiciones europeas de 2028 y 2029. La propia UEFA confirmó oficialmente que para la Champions masculina de 2029 las dos candidaturas son Barcelona, con el Camp Nou, y Londres, con Wembley.

La candidatura barcelonista cuenta con el respaldo institucional del FC Barcelona, el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, la Real Federación Española de Fútbol y el Gobierno español. Uno de los aspectos fundamentales es precisamente el que ha señalado Laporta: no únicamente acabar el estadio, sino garantizar que todos los accesos y el entorno estén preparados para un evento de la magnitud de una final de Champions.

El calendario de las obras contempla que el nuevo Spotify Camp Nou esté completamente terminado con suficiente antelación respecto a 2029. Cuando se complete la remodelación, el estadio tendrá una capacidad aproximada de 104.600 espectadores.

De recibir finalmente el visto bueno de la UEFA, el Camp Nou acogería por tercera vez una final de la Copa de Europa. Ya fue escenario de la de 1989, en la que el Milan goleó al Steaua de Bucarest (4-0), y de la histórica final de 1999, cuando el Manchester United remontó al Bayern de Múnich (2-1) con dos goles en el tiempo añadido.

Más de tres décadas después, el Barça quiere que el nuevo Camp Nou vuelva a convertirse en el centro del fútbol europeo. Laporta ya ha hecho pública su candidatura: ahora la palabra la tiene la UEFA.