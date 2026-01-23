El Barça quiere firmar al central del futuro: el acuerdo estaría cerca

Se viene mucho movimiento de futuro en el Barça. El club blaugrana está dando salida a algunos jugadores del filial para hacer caja ya que no acaban de entrar en los planes de futuro de la entidad y se ha puesto manos a la obra para cerrar un mínimo de tres fichajes. Uno de ellos sería el central holandés del filial de Genk, Juwensley Onstein, internacional sub'17 con su selección y uno de los centrales zurdos con más proyección del mercado europeo. Según el periodista Mateo Moretto, la operación estaría avanzada y se cerraría con algún traspaso a modo de compensación aunque la cifra no sería demasiado alta.

El área deportiva del club blaugrana está intentando concretar fichajes estratégicos de futbolistas que están destacando en Europa para que se vayan asentado en el fútbol base con el objetivo de que sean proyectos importantes de cara al futuro. Onstein era un futbolista ya cotizado en el mercado internacional y clubs como el Milan han intentado firmarle aunque el Barça se habría avanzado en las negociaciones y tendría muy encarada su incorporación.

Onstein es un futbolista muy maduro a pesar de que tiene solo 18 años y con una muy buena salida de balón. Su perfil zurdo ha atraído a muchos ojeadores para intentar captarle y era una de las grandes joyas del fútbol base del Genk a pesar de que se formó en el Ajax y salió libre hacia Bélgica hace tres años. En este tiempo ha conseguido progresar hasta el punto de que iba a debutar en las próximas semanas con el primer equipo.

El Barça está completando también el fichaje del delantero Hamza Abdelkarim, futbolista que llegará cedido con solo 18 años y con una opción de compra, y también está en negociaciones por el extremo del Norwich, Ajay Tavares. Pequeñas inversiones de futbolistas muy buscados en el mercado y que podrían explotar en la cantera blaugrana para ser muy útiles de cara el futuro o conseguir buenas ventas.