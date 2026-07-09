El Barça quiere fichar a Adeyemi: estas son todas las polémicas que arrastra el extremo alemán

Karim Adeyemi ha reaparecido con fuerza en el mercado de fichajes del FC Barcelona. El extremo alemán afronta su último año de contrato con el Borussia Dortmund, no tiene intención de renovar y el Barça considera que puede convertirse en una oportunidad de mercado muy interesante si las condiciones de la operación terminan siendo favorables.

Tras brillar en el Red Bull Salzburgo, el internacional alemán dio el salto al Borussia Dortmund como una de las grandes promesas del fútbol europeo y con la expectativa de convertirse en una de las referencias ofensivas del equipo. Sin embargo, su crecimiento se ha frenado durante las dos últimas temporadas. Las lesiones, la irregularidad y la falta de continuidad le han hecho perder protagonismo hasta el punto de dejar de ser un fijo en las alineaciones, lo que ha hecho que baje su valor de mercado.

Al mismo tiempo, su vida personal comenzó a ganar una enorme repercusión mediática. A principios de 2023 inició una relación con la rapera suizo-kosovar Loredana y ambos no tardaron en convertirse en una de las parejas más seguidas del momento. La historia dio un paso más con su boda en octubre de 2024, aunque toda esa exposición pública también hizo que el delantero pasara a estar bajo un foco constante cada vez que las cosas no le salían bien sobre el terreno de juego.

Adeyemi y su mujer Loredana / Instagram

Conforme iban pasando los meses empezaron a aparecer críticas que relacionaban directamente su bajón de rendimiento con esa nueva vida mediática. Adeyemi decidió responder públicamente para zanjar el debate y salió en defensa de su esposa, dejando claro que las dificultades deportivas eran exclusivamente responsabilidad suya.

"Sabía en lo que me estaba metiendo, que ella era una persona pública, pero me parecía una locura que la gente reaccionara así después de un mal partido. No es injusto conmigo porque no jugué bien. Es injusto para mi novia. No tiene nada que ver con cómo juego y rindo en el campo", declaró el internacional alemán.

El futbolista también apareció en varios videoclips de Loredana y participó en una colaboración junto al rapero Haaland936, donde incluso era mencionado en una de las letras de la canción. La aparición sorprendió al Borussia Dortmund, que reconoció no haber sido informado previamente de la grabación, aunque el club dejó claro que se trataba de una actividad perteneciente al ámbito privado del futbolista y que no afectaba a sus obligaciones profesionales.

La polémica más seria llegó a finales de 2025, cuando un tribunal alemán le impuso una multa de 450.000 euros por la posesión ilegal de un táser y un puño americano relacionados con una compra realizada por internet. El caso tuvo una enorme repercusión en Alemania y puso de nuevo a Adeyemi en el foco mediático, aunque tanto el Borussia Dortmund como la Federación Alemana optaron por mantenerle disponible para competir al entender que el asunto debía resolverse únicamente por la vía judicial.

Adeyemi se pronuncia tras recibir la denuncia de la policía por posesión ilegal de armas / SPORT.es

En junio el delantero ofreció su versión en el documental 'Loredana & Karim - Love & Drama', donde aclaró que todo se originó tras comprar una "Mystery Box", un paquete sorpresa cuyo contenido exacto desconocía en el momento de realizar el pedido: "Mi idea era: si puedo pedirlo, nunca puede ser ilegal", afirmó el futbolista, que también aseguró que nunca tuvo intención de incumplir la ley y que actuó pensando en proteger a las personas de su entorno más cercano.