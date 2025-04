El Barça quiere evitar la rescisión de Ansu Fati

Ansu Fati ha regresado a las convocatorias y Flick, incluso, le ha dado algún minuto para premiarle su esfuerzo en los entrenamientos. Ansu llevaba tres meses sin jugar y es probable que lo haga muy poco de aquí hasta finales de temporada salvo que la Liga se decida antes de tiempo.

La situación es dura para todas las partes, que ya tienen claro que lo mejor es separar los caminos a finales de temporada, pero el principal problema es el salario pactado con el futbolista hasta el 2027. El tema es complicado porque se trata de una situación muy sensible para el entorno blaugrana y el propio vestuario, pero el Barça debe velar por sus intereses e intentará disminuir las pérdidas en la medida que sea posible.

Ya no se descarta una rescisión de contrato aunque al club blaugrana le interesaría, si no surge alguna oferta de traspaso, darle la carta de libertad al jugador ahorrándose dos años de ficha. Es evidente que el jugador no va a renunciar a nada y el club ayudará en la medida de lo posible. La salida definitiva es lo que se está planteando en estos momentos aunque habrá que ver si hay acuerdo entre las partes. Sino, una renovación y una nueva cesión para que Ansu mresucite. Tema difícil.