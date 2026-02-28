El Barça quiere evitar que el masculino y el femenino coincidan el 18 de marzo

El FC Barcelona ha activado gestiones para evitar que el primer equipo masculino y el femenino coincidan en franja el próximo 18 de marzo, cuando ambos deben disputar en casa compromisos decisivos de Champions y Copa de la Reina respectivamente. La entidad azulgrana considera que el socio y aficionado culé no debería verse obligado a elegir entre dos partidos propios y quiere facilitar que puedan asistir a ambos o, en su defecto, seguirlos por televisión sin solapamientos.

Ese día están fijados el Barça-Newcastle de vuelta de los octavos de final de la Champions League masculina (18:45h) y el Barça-Badalona de vuelta de las semifinales de la Copa de la Reina (19:00h). Según ha podido saber SPORT, el club trabaja con el objetivo prioritario de modificar la fecha del encuentro del femenino y, si no fuera posible por condicionantes de calendario y retransmisión, al menos desplazar su horario para que no coincida con el del masculino.

El partido de Champions resulta mucho más complejo de mover al depender de la UEFA y de la planificación televisiva europea. Además, el Barça ya solicitó en su momento que la vuelta continental del masculino se fijara el 18 de marzo para poder disputar el día 15 el encuentro de Liga ante el Sevilla, fecha en la que están convocadas las elecciones a la presidencia del club.

En la entidad azulgrana existe sensibilidad especial con este tipo de solapamientos y se quiere evitar una situación como la vivida recientemente en Madrid: mientras el Atlético masculino disputaba la ida de semifinales de Copa del Rey precisamente contra el Barça en el Metropolitano, a pocos kilómetros, en la ciudad deportiva rojiblanca, el Atlético femenino se jugaba ante el Manchester United el pase a cuartos de la Champions, en un partido que acabó con su eliminación. En el Barça no quieren que dos citas relevantes de sus equipos coincidan y resten foco deportivo y mediático a uno de ellos.

El primer equipo masculino habrá jugado la ida de los octavos el 10 de marzo en Newcastle, mientras que el femenino disputará la ida de semifinales de Copa el 12 de marzo a las 21:00 horas en Badalona. En el club asumen que cualquier modificación no será sencilla por todo lo que implica a nivel organizativo, pero están trabajando para evitar que ambos encuentros se solapen en fecha y hora.