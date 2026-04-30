¡El Barça quiere devolverle al PSG el 'robo' de Dro!: tantean a la perla de la cantera parisina

La historia de desencuentros entre el PSG y el Barça comienza a ser mítica. El último caso fue la salida traumática de Dro durante el mercado de enero, cuando el conjunto parisino se llevó al canterano por 8 millones de euros, dos más que la cláusula, en una operación que dejó muy mal sabor de boca en el Camp Nou. El Barça podría devolverle la moneda al PSG robándole a una de las grandes joyas de su cantera. Se trata del lateral-carrilero, David Boly, un futbolista considerado estratégico en París y que a sus 17 años ya ha debutado con el primer equipo. Su situación contractual -acaba contrato en el 2027 cuando ya tendrá 18 años- podría facilitar su salida entonces con la carta de libertad.

Según revela 'Le Parisien', en el PSG andan algo enfadados porque Boly, por ahora, no ha aceptado ninguna de las propuestas de renovación que se le han presentado en las últimas semanas. Y no solo eso. Son conscientes de que el Barça ha seguido con mucho detenimiento al futbolista, que les interesa y que estarían plenamente informados de su situación por lo que podrían optar por llegar a un acuerdo con él de cara al futuro sin dejar un euro en las arcas del club parisino. Un auténtico golpe de mercado.

El PSG considera a Boly un futbolista estratégico para el futuro y con clara proyección para el primer equipo. Es uno de los laterales derechos con mayor futuro en el fútbol europeo y en el PSG se le ha mimado en el último año. De hecho, está en dinámica de primer equipo en los entrenamientos con Luis Enrique y llegó a debutar en un partido de Copa de Francia ante el Vendée Fountenay. A partir de ahí tuvo una lesión que le ha dejado sin más minutos aunque la idea del PSG era tenerle ya en primera plantilla de cara a la próxima temporada.

Boly ha demostrado una superioridad increíble en la liga juvenil y ahora se prepara para disputar la final de la Copa Gambardella, que se celebrará el 22 de mayo en el Stade de France, otra oportunidad para mostrar su potencial a numerosos ojeadores del fútbol europeo. El Barça le tiene detectado como un futbolista potencial de primerísimo nivel y el hecho de poder asestar un golpe al PSG habría augmentado las posibilidades de éxito.

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El lateral no tiene contrato profesional aún con el PSG al ser menor de edad, pero su salida este verano debería ser pactada entre clubs a pesar de que la contraprestación económica sería mínima. En enero del año que viene cumple los 18 años y los parisinos les gustaría tener atado su futuro, ya que en caso contrario se arriesgan a que pueda salir libre en verano del 2027. Y el Barça está ahí. Un nuevo capítulo de una batalla que, esta vez, puede caer a favor del club blaugrana.