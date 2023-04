El Barça quiere que Dest entre en la operación Carrasco

El club blaugrana busca bajar el precio del extremo y el Atlético necesita un lateral Los colchoneros, muy pendientes de Joao Félix. Si se va no van a querer negociar por nadie

El Barça lleva tiempo planificando ya de cara a la próxima temporada y la necesidad aprieta. El objetivo del área deportiva es traer a los objetivos gastándose el mínimo dinero posible. Messi, Gundogan e Íñigo Martínez vendrían a coste cero, mientras que Aubameyang podría acabar saliendo gratis.

Otro de los futbolistas deseados en Yannick Carrasco. El Barça tiene una opción de compra de unos 15 millones de euros, pero su idea es rebajar esa cifra incluyendo a Sergiño Dest en la operación. Por ahora, el Atlético no quiere hablar nada que no sea el abono de la cantidad pactada.

El club blaugrana tiene claro que Carrasco puede sumar al proyecto. Gusta a los técnicos y los informes del área deportiva son excelentes. Su ficha es totalmente asumible dentro de la nueva escala salarial blaugrana, pero el objetivo es rebajar el traspaso como sea. Carrasco quiere venir sí o sí al Barça y ya ha advertido al Atlético que no escuchará propuestas de la Premier. De hecho, en enero presionó mucho para jugar en el Camp Nou, pero finalmente tuvo que quedarse. La postura de Carrasco puede ser decisiva en su incorporación.

El Barça sabe que el Atlético necesitará un lateral diestro para la próxima temporada, o un lateral polivalente. En el pasado ya hubo cierto interés por Sergiño Dest aunque solo estaban dispuestos a asumir una cesión, algo que el Barça no aceptó. Los colchoneros tienen como lateral titular a Nahuel Molina y en enero incorporaron a Matt Doherty libre del Tottenham, pero solo para seis meses. Doherty no entra en los planes de Simeone y no seguirá, por lo que podría haber alguna opción.

El club blaugrana quiere desprenderse de forma definitiva de Sergiño Dest. Xavi no cuenta con él por temas deportivos y su cesión al Milan no ha subido buena. A pesar de todo, el internacional estadounidense tiene mucho mercado y ofertas no le faltarán, aunque le puede atraer más el proyecto del Atlético. El Sevilla también se lo está pensando y el Unión Berlín alemán está dispuesto a ficharle siempre que puedan entrar en la Champions, algo que tienen al alcance de la mano.