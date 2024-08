El Barça quiere cerrar a Dani Olmo esta semana

El Barça está haciendo los deberes con Dani Olmo. El fichaje del delantero, uno de los mejores futbolistas que pasaron por la Eurocopa celebrada en Alemania, es uno de los objetivos prioritarios del club junto a Nico Williams. Deco, director deportivo, es uno de sus grandes valedores junto al técnico, Hansi Flick, y no está escatimando esfuerzos para concretar con éxito la incorporación del jugador del RB Leipzig.

Dos son las ofertas que ha presentado el conjunto blaugrana a los alemanes. La primera fue claramente insuficiente y solo obtuvo respuesta gracias a que los agentes así lo pidieron expresamente a quien tiene los derechos federativos de Dani Olmo. La segunda, en cambio, fue un gran paso adelante que, pese a no convencer totalmente al RB Leipzig, sí sirvió para que los germanos entendieran que el Barça iba en serio. No solo así lo encajó el club, sino también el propio jugador.

Dani Olmo, en una imagen de 2019 / DAVID RAMÍREZ

De hecho, nada está cerrado al cien por cien entre la entidad blaugrana y el de Terrassa por mucho que las posturas entre ambos tras las negociaciones entre agentes y dirección deportiva sean positivas. Olmo necesita garantías de que no habrá ningún problema en lo que a su inscripción en LaLiga se refiere. Desde el Barça aseguran que está todo previsto a nivel de Fair Play con el delantero, cuyo estatus como uno de los fichajes estrella del verano no permite dudas. En ese sentido, el Bayern no ha tirado la toalla y sigue expectante a todo lo que se sucede porque también sabe que aún no está cien por cien descartado.

El Barça es optimista

De todas formas, es el Barça quien mejor situado está en este momento. Las diferencias en cuanto a cantidades son ya menores y, por supuesto, no insalvables, un hecho que permite a Deco ser optimista. La gran batalla está ahora en la forma de pago, sobre todo en los plazos. Es cierto que el RB Leipzig necesita vender, tanto como que no lo hará a cualquier precio ni de cualquier manera, pero ya aceptan sentarse a la mesa a negociar.

Deco, colgado del móvil, aterriza en Barcelona tras presenciar ayer en el Allianz la exhibición de Lamine Yamal / Sport.es

Andy Bara, uno de los agentes de Dani Olmo junto a Juanma López, viajó este lunes hacia Alemania, según pudo confirmar este diario. Si no pasa nada, habrá reunión este mismo martes con los responsables deportivos del club germano con un único punto en el orden del día: acabar de encontrar la fórmula que posibilite el traspaso del internacional español al Barça.

Entre Barça y los agentes de Dani Olmo existe el compromiso de, en uno u otro sentido, cerrar definitivamente esta carpeta. El jugador debe unirse a la pretemporada del RB Leipzig este jueves 8 de agosto y lo ideal sería que todo quedase finiquitado antes de esa fecha o, por lo menos, existiera un principio de acuerdo conjunto que permitiera encarar la recta final de la operación. Si no es así, su fichaje empezaría a complicarse.