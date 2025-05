El Barça quiere ser centenario

Tras ganar la Liga en el derbi contra el Espanyol a falta de dos jornadas para el final del campeonato, el Barça de Hansi Flick nada se juega en San Mamés esta noche contra el Athletic en el partido que cerrará la temporada para los azulgranas, aunque sí tiene un reto.

El Barça quiere llegar a los 100 goles en el campeonato liguero. Llevan 99 los de Flick y se encuentra a solo un tanto de lograr ese objetivo, que no es nada fácil, como lo demuestra el hecho de que no llega el conjunto azulgrana hasta los 100 tantos desde la temporada 2016-17, cuando con Luis Enrique en el banquillo hizo 116 goles que, curiosamente, no le sirvieron para ganar el campeonato.

La pasada temporada, el Barça marcó 79 goles en la Liga y la anterior, en la que se proclamó campeón con Xavi Hernández en el banquillo, solo marcó 70, dos más que en la 2021-22. Entre el curso 2016-17 y el actual, en el que estuvo más cerca de llegar a los 100 goles fue en el 2017-18, cuando fue campeón con Ernesto Valverde en el banquillo marcando 99 goles.

También superó el Barça la barrera de los 100 goles en la temporada 2015-16, cuando logró el título marcando 112 goles. Y en la anterior, cuando también fue campeón marcando 110 goles. Eran años de plenitud de Leo Messi y del tridente que formaban el argentino, Luis Suárez y Neymar.

Muchas goleadas

El Barça de Hansi Flick puede llegar al centenar de goles gracias al estilo ofensivo que ha implantado el entrenador alemán, logrando en la Liga goleadas espectaculares como las conseguidas ante el Valladolid (7-0), Girona (1-4), Villarreal (1-5), Sevilla (5-1), Real Madrid (0-4), Mallorca (1-5), Valencia (7-1), Sevilla (1-4), Real Sociedad (4-0), Atlético de Madrid (2-4), Girona (4-1), Celta (4-3) y Real Madrid (4-3). En total, trece encuentros marcando cuatro goles o más. De hecho, en 37 jornadas ligueras solo ha dejado de marcar en dos de ellas, ante la Real Sociedad y el Leganés.

Robert Lewandowski es el máximo goleador del equipo en la Liga con 25 goles. El polaco iba camino de ganar el 'Pichichi' hasta que una inoportuna lesión le apartó en el tramo final, viéndose superado por Mbappé. De hecho, Lewandowski no marca con el Barça desde el 9 de abril en Dortmund. Aquel día logró su tanto 99 con la camiseta del Barça. Si marca en San Mamés también será centenario.

Por detrás de Lewandowski, están Raphinha, que lleva 18 goles, Ferran Torres, el revulsivo perfecto lleva diez, mientras Dani Olmo y Lamine Yamal han marcado nueve. También ha sido importante la aportación de Fermín, con seis goles.