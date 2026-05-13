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FC Barcelona

El Barça quiere ser más que un campeón

Los de Flick quieren entrar en la historia de la Liga en las últimas tres jornadas

Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona

Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona / Valentí Enrich

Ivan San Antonio

Ivan San Antonio

El Barça ya ha celebrado La Liga con una rúa extraordinaria, pero el vestuario quiere más y se ha marcado un objetivo que puede convertir a la plantilla que dirige Hansi Flick en la tercera de la historia en lograr alcanzar los cien puntos. Solo dos equipos lo han conseguido. El reto no es menor. El valor de una temporada que ha ayudado el proyecto liderado por Joan Laporta en la presidencia y por el técnico alemán en el banquillo es ya sobresaliente, pero falta la guinda antes de pensar, entonces ya sí, en el Mundial.

FC Barcelona's (L-R) Fermín Lopez, Gavi and Dani Olmo react during a Spanish LaLiga EA Sports soccer match between FC Barcelona and Real Madrid at Camp Nou stadium in Barcelona, Spain, 10 May 2026. EFE/ Siu Wu

Fermín, Gavi y Dani Olmo quieren más / Siu Wu / EFE

El primero fue el Real Madrid de José Mourinho, que firmó los míticos 100 puntos en la temporada 2011-12. Aquel equipo blanco, liderado por Cristiano Ronaldo, Benzema, Özil o Xabi Alonso, acabó el curso con unos números descomunales: 32 victorias, 4 empates y solo 2 derrotas. Un año después llegó la respuesta blaugrana. El Barça de Tito Vilanova, en la temporada 2012-13, igualó exactamente esa cifra y completó una de las mejores ligas de la historia del club. Aquel equipo, con Messi en modo superlativo, terminó también con 100 puntos tras sumar 32 victorias, 4 empates y 2 derrotas. Desde entonces, nadie ha vuelto a alcanzar semejante marca. Ni siquiera algunos de los mejores Barça de la era Messi. Se trata, pues, de una frontera casi imposible.

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Flick, durante la comparecencia

Flick, durante la comparecencia / Valentí Enrich / SPO

Por eso, en el Barça existe la sensación de que todavía queda algo importante en juego y no lo van a regalar. La primera parada es Vitoria, donde el equipo llega con la resaca deportiva de haber sido ya campeón, pero existe el convencimiento de que queda trabajo por hacer y Flick ha pedido a sus futbolistas que sean, por respeto a la competición, profesionales hasta el último día. Sin embargo, Gavi, Cubarsí, Olmo, Fermín y compañía lo llevan de serie y saben que están ante una oportunidad única para escribir sus nombres en la historia de la Liga.

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