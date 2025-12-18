¡El Barça quiere blindar a Flick con un contrato más largo!

Movimiento de calado para el futuro del Barça. El club blaugrana le habría propuesto a Hansi Flick ampliar ya su contrato por, al menos, una temporada más y atarlo hasta junio del 2028 con el objetivo de blindar un proyecto en el que todas las partes parecen sentirse cómodas. 'Bild' explica que la directiva del Barça y su director deportivo, Deco, no desean que Flick inicie la próxima temporada con solo un año de contrato por delante y que ya han iniciado las negociaciones para una ampliación que asegure la continuidad del entrenador alemán. La idea es firmarle solo un año ya que el técnico alemán no desea extensiones más largas.

Hansi Flick es uno de los grandes aciertos deportivos de Joan Laporta. El presidente blaugrana se la jugó con el alemán, que ha conseguido revitalizar al equipo a pesar de la casi nula inversión en fichajes durante los últimos años. Flick supo mejorar los registros de Xavi Hernández, ha conseguido títulos importantes y ha puesto al Barça, de nuevo, en el escaparate europeo dando cancha a los futbolistas más jóvenes. A pesar de algunas tensiones internas, el alemán está contento y feliz en Barcelona a la espera de que este verano puedan dar un paso adelante con la llegada de algún futbolista diferencial.

Según las informaciones llegadas desde Alemania, la última reunión del agente Pini Zahavi con Laporta en Barcelona fue para encauzar este nuevo contrato de Hansi Flick. La idea del club es blindarlo antes de las elecciones presidenciales ya que consideran que el técnico alemán considera consenso y está muy por encima de los intereses de cualquier candidatura. Flick ya renovó en mayo del año pasado por solo una temporada, algo que bien podría suceder a principios del próximo año.

El entrenador alemán siempre ha dejado claro que no es partidario de grandes contratos e, incluso, ha insinuado que el Barça será su última aventura en los banquillos. Al alemán se le ha visto en algunos momentos de esta temporada tocado, pero se siente con fuerzas para continuar y tiene todo el respaldo tanto del vestuario como de la directiva blaugrana. Y el director deportivo, Deco, siempre le gusta trabajar con tiempo y blindar los contratos para evitar que ningún profesional trabaje con solo un año de vinculación por delante. De hecho, Deco ha blindado ya a toda la plantilla y el siguiente movimiento podría ser el de Flick.

Por el Barça no hay duda alguna de que el alemán debe seguir a medio plazo y ahora habrá que ver si Flick se decide a firmar el que podría ser su última renovación con el Barça hasta el 2028. Flick ha visto augmentado su salario tras la última ampliación aunque es evidente que si se llega a un acuerdo también pondrá encima de la mesa alguna garantía deportiva. El Barça ha sufrido mucho estos últimos años por el límite salarial y se ha tirado mucho de cantera, aunque los rivales directos en Europa siguen invirtiendo mucho dinero y el equipo está compitiendo en inferioridad de condiciones.

De hecho, el Barça deberá abordar asuntos de planificación muy importantes este próximo verano como la contratación de un nuevo delantero centro tras la casi segura marcha de Robert Lewandowski. Flick también ha demandado reforzar la defensa, que quedó algo coja tras la inesperada salida de Íñigo Martínez el verano pasado hacia Arabia Saudí.