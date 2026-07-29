El Barça quiere que Bisiwu debute en el triangular de Udine

El FC Barcelona quiere que Jesse Bisiwu esté disponible cuanto antes. Aunque el fichaje del extremo belga está completamente cerrado desde hace días, el club trabaja para resolver los últimos trámites administrativos con el Brujas y poder oficializar su llegada en los próximos días. El acuerdo entre ambas entidades ya es total y únicamente resta completar el intercambio definitivo de documentación, el reconocimiento médico y la firma del contrato para que el atacante pueda convertirse oficialmente en nuevo jugador azulgrana.

En la Ciutat Esportiva no existe preocupación por la operación, sino por los plazos. El club quiere cerrar cuanto antes todos los trámites para que Bisiwu pueda incorporarse a la disciplina de Hansi Flick sin perder más sesiones de trabajo y empezar a integrarse en la dinámica del primer equipo antes del inicio oficial de la temporada. El objetivo en los despachos blaugranas es claro. Tal y como ha podido saber SPORT, el Barça quiere que el atacante pueda estrenarse con la camiseta culé en el triangular de Udine del próximo 8 de agosto frente al Udinese y al Nottingham Forest.

Jesse Bisiwu celebrando un gol / INSTAGRAM

Flick quiere verle cuanto antes

La operación no corre ningún peligro. Barça y Brujas alcanzaron un acuerdo definitivo por el traspaso del futbolista, cifrado en 8,5 millones de euros fijos más un 20% de una futura venta para el conjunto belga. El jugador firmará un contrato de larga duración, pero antes deben completarse el intercambio de documentación entre ambos clubes, el reconocimiento médico y la firma definitiva.

El técnico alemán considera que el joven extremo puede convertirse en una pieza muy interesante para el futuro y quiere empezar a trabajar con él desde lo antes posible. La idea del Barça es que el futbolista dispute sus primeros minutos en el triangular de Italia del 8 de agosto, una cita que serviría como carta de presentación para una de las grandes apuestas de futuro de la dirección deportiva.

El belga destaca especialmente por su potencia física, su capacidad para desequilibrar en el uno contra uno, la velocidad en conducción, el uso de ambas piernas y una personalidad poco habitual para un futbolista de solo 18 años.

Bisiwu, en una imagen de archivo con el Brujas / Brujas

Una operación trabajada durante meses

El interés blaugrana por Bisiwu no es nuevo. El departamento de scouting llevaba siguiendo al futbolista desde 2025 y Deco, junto a Joao Amaral, convirtió su incorporación en una prioridad por su enorme potencial.

La operación también ha estado marcada por la normativa del fútbol belga. El exseleccionador George Leekens explicó recientemente que el Brujas no pudo blindar al jugador antes de cumplir los 18 años debido a la legislación del país, una circunstancia que facilitó la ofensiva del Barça. "No pudieron obligarle a firmar un contrato profesional importante y eso terminó favoreciendo su salida", aseguró.

Ahora, con el acuerdo totalmente cerrado, solo queda completar el papeleo. Si no aparece ningún contratiempo de última hora, Jesse Bisiwu será anunciado oficialmente como nuevo futbolista blaugrana antes del 8 de agosto y podrá empezar a demostrar en Italia por qué el Barça ha apostado fuerte por una de las mayores promesas del fútbol belga.