El Barça quiere anunciar dos renovaciones importantes en marzo

El Barça sigue adelante con su planificación y la dirección deportiva desea cerrar prácticamente todo el capítulo de renovaciones en las próximas semanas. Tras atar a Cubarsí, Araujo, Pedri, Gavi y Fermín a largo plazo y tener prácticamente a toda la plantilla blindada, el club desea anunciar oficialmente durante el mes de marzo las renovaciones de Robert Lewandowski e Íñigo Martínez por una temporada más. Los contratos ya están totalmente acordados a la espera de oficialidad y con la salida del brasileño habría límite salarial disponible para el futuro de los dos titulares.

Se ya da por hecho absolutamente que tanto Lewandowski como Íñigo Martínez van a seguir. El delantero polaco ya ha rubricado el nuevo contrato de un año con una opción unilateral del Barça para ampliar su vinculación por otro año más. Lewandowski iba a cumplir los partidos estipulados para activar su ampliación de contrato y el club blaugrana ya ha solventado el asunto ya que su continuidad estaba clara. Su rendimiento ha vuelto a ser muy regular y va camino de romper todos sus registros como blaugrana en su mejor temporada en el Barça.

Lewandowski cumplirá 37 años en verano, pero el jugador se ve con fuerzas para continuar. Físicamente está bien y Hansi Flick le considera importante para el futuro. El hecho de que el polaco siga hará que el Barça descarte la posibilidad de firmar a un '9' de primer nivel este verano y el recmabio generacional se congela un año. El club tenía encima de la mes a nombres como Gyokeres (Sporting Lisboa) o Isak (Newcastle) pero no se realizará inversión alguna en verano con el delantero centro. Todo queda aplazado en el 2026 cuando se decidirá, por rendimiento, si Lewandowski sigue o se ficha un goleador contrastado. En cuanto a límite salarial, la renovación es provechosa porque el salario de Lewandowski queda rebajado el próximo curso tal y como se pactó en el momento de ficharle.

En cuanto a Íñigo Martínez, el central sin duda ha sido una de las grandes revelaciones de la temporada. Hansi Flick apostó claramente por él desde el inicio cuando en verano se llegó a dudar de su futuro. El ex del Athletic aprovechó muy bien las lesiones de sus compañeros para hacerse con un puesto en el once y ya es inamovible para el técnico alemán. Íñigo sí que renueva por un solo año sin opciones de futuro de por medio y será el único perfil zurdo del eje de la zaga como en esta temporada.

A la dirección deportiva le quedarán ya por abordar pocos casos de renovación. La siguiente será, con total seguridad, la de Lamine Yamal cuando cumpla los 18 años y se da por hecho que se formalizará un contrato muy a largo plazo. Y queda por solventar el caso De Jong. Se han acercado posturas y el holandés desea seguir, pero todo se hablará a finales de temporada. Si no hay acuerdo, el Barça intentará forzar una salida al quedarle un año de contrato. Por ahora, no ha habido ofertas para ampliar los contratos de Iñaki Peña y Christensen -los dos terminan en el 2026- por lo que lo lógico es que no continúen, mientras que Deco espera renovar por un año a Szczesny como segundo portero.