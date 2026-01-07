El Barça quiere alargar la racha

El 2026 ha empezado bien para el FC Barcelona. Los de Hansi Flick abrieron el nuevo año el sábado pasado derrotando al Espanyol (0-2) en el derbi para sumar la novena victoria consecutiva en la Liga. 27 puntos seguidos desde la derrota en el Clásico para firmar una excelente primera vuelta con 49 puntos en el casillero y ser campeones de invierno con cuatro puntos más que el Real Madrid. Las buenas noticias para Flick, además, han seguido en forma de regalo de Reyes. El entrenador alemán, tras la lesión de Andreas Christensen para cuatro meses, pidió un defensa en su carta ante la falta de efectivos y Joan Laporta y Deco han cumplido sus deseos asegurándose el retorno de Joao Cancelo en calidad de cedido por el Al Hilal. La oficialidad de la operación, tras estar ya todo acordado entre las tres partes, podría llegar este mismo viernes.

El lateral portugués ha jugado la última temporada en Arabia Saudí y allí se encuentra, aunque no podrá ayudar todavía a los que serán sus nuevos compañeros en la primera semifinal de la Supercopa de España que disputan los azulgranas esta noche ante el Athletic, repetición de la semifinal de hace un año en la que se impuso el Barça (2-0), con goles de Gavi y Lamine Yamal.

Los de Flick acabaron levantando aquel trofeo derrotando al Real Madrid en la final (5-2) con una primera parte de mucho nivel. Aquel título significó un punto de inflexión para un equipo que llegó a Jeddah siendo tercero en la Liga y que acabó ganando el torneo de la regularidad y también la Copa del Rey en una segunda parte de la temporada excelente.

El dominador

En Jeddah, Flick sumó su primer título como entrenador del Barça y su equipo empezó a mostrarse como claro dominador del fútbol español. Ganador de los tres títulos la temporada pasada y líder de la Liga en la presente, en el Barça solo piensan en dar continuidad a este excelente momento y seguir agrandando su palmarés. Es el club azulgrana el que más veces ha ganado la competición (15) por delante del Real Madrid (13). A infinita distancia están el Deportivo de La Coruña (3) y el rival de los de Flick en esta primera semifinal, el Athletic (3).

Sumar un nuevo título es objetivo del Barça, que sabe también que si lo gana no lo hará el Real Madrid y ello puede significar que la crisis que sobrevuela la Casa Blanca desde hace unas cuantas semanas se haga todavía más profunda y Florentino Pérez opte por destituir a Xabi Alonso, que no podrá contar en Jeddah con su gran estrella, Kylian Mbappé, lesionado en una rodilla tras haber querido forzar en el 2025 para batir un récord de Cristiano Ronaldo. Antes, por eso, el Athletic.