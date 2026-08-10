El Barça quiere 65 millones de euros por Ferran Torres: hoy debe empezar la negociación

Barça y PSG negociarán esta semana el traspaso de Ferran Torres una vez que el futbolista haya comunicado su intención de salir del club blaugrana para irse a la Ligue1. Con el futbolista atado para las próximas cuatro temporadas, los parisinos intentarán forzar una rebaja de precio por un jugador que termina contrato el próximo 30 de junio, por lo que debería salir a una tasación moderada según sus cálculos. El Barça, que no deseaba la salida de Ferran hasta tener atado a un delantero, va a pedir de entrada un mínimo de 65 millones de euros en un mercado en el que va a necesitar ingresar para cerrar los últimos fichajes planificados.

En el club blaugrana tienen claro que la negociación puede ser complicada porque el futbolista ya ha llegado a un entente con el PSG y se tratará de lograr la cantidad económica más alta posible por un jugador que ya ven perdido. Pese a todo, en el club blaugrana creen que la tasación debe estar acorde a lo que se está pagando este verano, sobre todo, por los delanteros. Son piezas codiciadas y Ferran se ha revalorizado tras un gran Mundial.

El PSG no se plantea ni acercarse a este precio, pero entiende que deberá realizar una oferta estimable para iniciar las conversaciones sin que la situación se tense. Hay muy buena sintonía entre Deco y Luis Campos, los dos directores deportivos, y eso puede agilizar las gestiones para intentar cerrarlo todo en unos días. La valoración actual de Ferran es de 55 millones de euros, una cifra a la que el PSG sí que podría llegar entre fijo y variables.

De hecho, en el Barça van a pedir un traspaso alto, conscientes de que habrá margen para la negociación. Y esos 55 millones de euros podrían ser el precio justo para todas las partes. Fue la cifra que el Barça pagó al Manchester City cuando le ficharon, por lo que se recuperaría la inversión realizada. Ferran está prácticamente amortizado y su venta sí que va a generar beneficios importantes y un buen margen salarial para inscribir en la primera plantilla.

Ferran en los últimos días no ha querido hablar de su futuro y espera que todo pueda quedar resuelto antes de incorporarse a la plantilla el próximo 13 de agosto con el resto de internacionales. La idea del delantero es despedirse, si todo está acordado, y viajar de forma inmediata a Francia para pasar revisión médica y ser presentado. Y es que los dos clubs parece que están condenados a entenderse tras la decisión tomada por el futbolista. Ahora, al Barça le quedará el reto de encontrar a uno o dos delanteros para completar una plantilla que necesita algún futbolista específico que tenga gol.