El Barça se queda sin tercer portero

El Mundial sub-20 que se disputará del 27 de septiembre al 19 de octubre es un gran escaparate para los futbolistas que tienen la oportunidad de jugarlo, pero supone un contratiempo para los clubes. Algunos de ellos, incluso pierden a jugadores clave, como es el caso del Getafe con Adrián Liso o del Deportivo de La Coruña con Mella. Al Barça también le afectará.

Barça One

La selección española que entrena Paco Gallardo se lleva al defensa azulgrana Andrés Cuenca, que llegó a debutar con Hansi Flick, pero su dinámica está con el Barça Atlètic. El cordobés, que tanto puede jugar de central como de lateral izquierdo, es un 'clásico' de las categorías inferiores de España. Titular con Belletti en el Juvenil A campeón de Europa, el técnico brasileño apostará más en las próximas jornadas por Alex Walton, que se estrenó la pasada jornada en el feudo del Andratx, o por el ghanés David Oduro para el carril.

La convocatoria que trastoca más los planes tanto del primer equipo como la del filial es la de Diego Kochen con la selección estadounidense. El de Miami ha entrado en la lista del país organizador del próximo Mundial absoluto junto a Canadá y México. Incluso, el seleccionador, Mauricio Pochettino, lo había convocado en alguna ocasión con los 'grandes'.

Una difícil alternancia

Diego Kochen estaba alternando la función de tercer portero del primer equipo con la de titular del Barça Atlètic después de la marcha este verano de Ander Astralaga como cedido al Granada. Una doble responsabilidad que no es nada fácil de asumir, pues el trabajo con el equipo de Flick difícilmente se puede traducir en algún minuto, pero sí en muchos entrenamientos y convocatorias, mientras que en el filial no siempre puede jugar por coincidencia horaria y se pierde un ritmo competitivo que da la sensación que estaba acusando.

En todo caso, para el club azulgrana significará un cambio en el status de los porteros. Kochen ha sido el que ha entrado en las cinco convocatorias oficiales del primer equipo azulgrana hasta ahora, pero la próxima semana tendrá que concentrarse ya con su selección.

Ya en la previa del partido contra el Valencia, el preparador de porteros José Ramón de la Fuente llamó a Emilio Bernat para entrenarse con el primer equipo junto a Joan Garcia y Wojciech Szczesny. Se trata de un portero veterano para lo que es filial (25 años) que llegó a coste cero tras rescindir del Teruel, donde solo estuvo dos meses.

Aunque la meta del Barça Atlètic la ocupará presumiblemente Eder Aller, como ya hizo el meta leonés en el feudo del Andratx (2-1). También estuvo bajo palos el leonés en la victoria en feudo del Newcastle (2-3) del Juvenil A para arrancar la defensa del título de la Youth League.