El Barça se queda sin Harry Kane: no ejercerá su cláusula de salida para verano

El mercado de delanteros se complica. Una de las opciones que tenía el Barça encima de la mesa, el goleador Harry Kane, habría decidido ya su continuidad en el Bayern, al menos por una temporada más. 'Bild' informa que Kane habría comunicado ya al club alemán su intención de no activar la cláusula de salida para este próximo verano de 65 millones de euros, por lo que seguirá la próxima temporada con el club bávaro. El Barça se había informado de su situación en los últimos meses ante la posibilidad de incorporar a un '9' de nivel en el caso de que Robert Lewandowski abandone la entidad en junio, pero la vía del inglés estaría ya descartada.

Harry Kane tenía la opción de activar su famosa cláusula de salida hasta finales de enero comunicando seis meses antes su decisión al Bayern. El entorno de Kane había ido sondeando diversas opciones de mercado e informándose de posibilidades aunque siempre mantuvo la prioridad del Bayern. Finalmente, el jugador inglés habría descartado un regreso a la Premier, con varios clubs muy interesados, o la opción del Barça, que tampoco estaba demasiada clara por los problemas de límite salarial. Kane habría rechazado propuestas de Arabia Saudí ya que, al menos, dos clubs estaban por la labor de pagar esa cláusula para ficharle.

Según 'Bild', el Barça solamente había recibido la información de su situación pero hasta el momento el club blaugrana tampoco había dado un paso en firme. El hecho de que Kane debía avanzar su decisión al mes de enero, restó opciones al Barça ya que aún no hay nada decidido sobre la posición de delantero centro. La dirección deportiva desea esperar a finales de temporada para comprobar el rendimiento de Lewandowski antes de tomar una decisión en firme.

Ahora, Harry Kane desea hablar con calma con el Bayern sobre una ampliación de contrato, aunque una vez asegurada su continuidad, el delantero inglés no tendría prisa para abordar su futuro. Es probable que las dos partes se citen ya para después del Mundial y se negocie una renovación por una temporada más, hasta el 2028. Kane desearía un contrato más largo y su objetivo ahora es poder ganar títulos importantes con el club bávaro.

El Barça sigue sondeando el mercado aunque todo indica que no habrá gran fichaje para la posición de delantero centro. Kane se cae y el interés por Julián Álvarez se ha enfriado mucho por el precio del argentino y por su temporada irregular con el Atlético. El mercado ofrece pocas opciones de primerísimo nivel por lo que el club se plantea realizar una apuesta de futuro en el caso que se decida firmar a un '9'. Uno de los nombres que sondeó el Barça en verano es el camerunés Etta Eyong, que ahora deberá mostrar su progresión como futbolista en la Copa de África.