El Barça se queda sin un buen pellizco: el Betis desvela una oferta rechazada por Abde

El futuro de Ez Abde dio un giro de 180 grados el último día de mercado. El Real Betis rechazó el pasado martes una suculenta oferta por el delantero marroquí que le hubiese dado un buen pellizco al FC Barcelona, club que todavía posee aproximadamente un 20% de los derechos del futbolista.

La operación la desveló el propio Ángel Haro, presidente de la entidad verdiblanca. En la rueda de prensa de valoración del mercado, el directivo desveló la negativa a vender a Abde, por el que había llegado una oferta que no se acercaba a la cláusula del futbolista.

El plan inicial era venderle. De hecho el Real Betis necesitaba (y probablemente siga necesitando) un gran traspaso para cuadrar cuentas. "Nos hubiera gustado alguna salida más y cuando dicen que no salen, no salen. Hay que entender que tienen contratos. Deberíamos haber hecho una gran venta para cuadrar las cuentas. El Betis tiene unos gastos ordinarios formados por los gastos de plantilla y con los ingresos ordinarios no es suficiente. Hay que tener plusvalías, no solo venta, para cuadrar las cuentas si queremos tener esta plantilla, y no para luchar del 8 al 15", aseguró Haro.

Ez Abde Ezzalzouli of Real Betis Balompie celebrates after scoring the team's first goal during the LaLiga EA Sports match between CA Osasuna and Real Betis Balompie at El Sadar on April 12, 2026, in Pamplona, Spain. AFP7 12/04/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN / EUROPA PRESS

Oferta insuficiente

Fue entonces cuando el presidente verdiblanco desveló la oferta por Abde que llegó a las oficinas béticas el pasado 1 de septiembre: "Una gran venta hubiera ayudado. Llegó una oportunidad de gran venta por Abde el último día de mercado".

Pero no le quedó más remedio que rechazarla, al no acercarse a los 60 millones de euros que solicitaba la entidad: "Entendíamos que el último día había que pedir casi la cláusula. No se llegaba a cantidad y decidimos mantener a Abde en la plantilla en un año de Champions".

Abde en el encuentro contra el Levante / LALIGA

"Con respecto a la planificación, ha faltado alguna salida, también alguna gran venta, y entendíamos que al final la salida de Abde era insuficiente. Ya veremos si en el futuro la decisión es acertada o no. Si Abde hace año magnífico sería una decisión acertada", insistió luego.

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Sea como sea, la negativa del Betis a traspasarle deja al Barça sin un buen pellizco, teniendo en cuenta que hubiese ingresado el 20% de la oferta que se estaba dispuesto a pagar por el atacante marroquí, uno de los mejores jugadores de la plantilla bética.