¡El Barça ya tiene a punto la tercera camiseta para la venta!

Ya se había presentado en 'sociedad', pero el Barça todavía no la había puesto a la venta. Tras estar batiendo récords la primera equipación y la segunda de tono verdoso, el club azulgrana ya tiene en sus puntos oficiales la tercera camiseta que lucirá este curso.

La entidad presidida por Joan Laporta estrenó recientemente la segunda, inspirada en Kobe Bryant y en Los Angeles Lakers. Lo hizo ante el FC Seoul en el Estadio Mundialista de la capital coreana y tuvo un gran impacto a nivel de redes sociales y de marketing. El dorado con toques morados recuerda a una de las franquicias más míticas de la NBA y al legado dejado por el malografo baloncestista, uno de los mejores de la historia de este deporte.

Imagen de la tercera equipación / Marc del Río

El número '10' de Lamine Yamal está dejando cifras de récord en las arcas del FC Barcelona. El nuevo dorsal que está ya luciendo el astro de Rocafonda ha generado un alud de demanda que está desbordando las tiendas oficiales del club barcelonista alrededor del mundo.

TODO A PUNTO PARA EMPEZAR A VENDERLA

SPORT ha cazado este lunes en la FCB Store de Passeig de Gràcia ya la tercera camiseta de la primera plantilla masculina y femenina. El naranja ha 'invadido' las tiendas oficiales y está lista para que a partir de este martes 19 de agosto los culés puedan ya adquirirla.

Para su tercera camiseta el Barça recupera un color anaranjado que ya lució las temporadas 2009/10 y 2010/11, con la mítica publicidad de UNICEF. Además, tiene un toque 'vintage' que seguro traerá muchos recuerdos a los 'milenials'. Y es que a nivel de diseño está inspirada en la icónica plantilla Total 90 de mediados de la década de 2000, al igual que todas las camisetas de tercer equipo de la gama Elite 25-25 de Nike. No es casualidad que la marca americana haya optado por este enfoque para las terceras equipaciones de varios gigantes del fútbol, como el Inter de Milán, el Atlético de Madrid o el PSG.

NO PODRÁ USARLA ANTE EL LEVANTE

El Barça estrenó la Liga 2025/26 con un uniforme del curso pasado y, tal y como avanzamos, no será la última vez. En la segunda jornada, si no hay cambio de última hora frente al Levante en el Ciutat de València, el club se verá obligado a repetir la misma equipación, ya que el conjunto granota también comparte, según LaLiga, combinación cromática que choca con los tres nuevos kits, incluso con el tercero, de color naranja.