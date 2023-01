El Barça, puntero en la prevención de lesiones

El club volverá a orgnizar el Sports Tomorrow Congress, 27-28 de febrero, en el marco del Mobile World Congress en la capital catalana “Cada año, entre hombre y mujeres, en el Barça se sufren entre 40 y 50 lesiones, las inteligencia artificial nos debe servir para reducirlas", explicó Gil Rodas

Bajo el lema 'The Minds Behind the Game' (las mentes detrás del juego), el Barça presentó la nueva edición del Sports Tomorrow Congress, que se celebrará en esta ocasión en el marco del Mobile World Congress, con la intención de dar a conocer sus proyectos en innovación tecnologóica en el aspecto deportivo.

El Barça hizo hincapié en el trabajo que se está efectuando en la prevención de lesiones. En este sentido, el doctor Gil Rodas, responsable del área médica del Barcelona Innovation Hub, explicó que “cada año entre hombre y mujeres, tenemos entre 40 y 50 lesiones. La inteligencia artificial nos debe servir para reducirlas. Con algoritmos podemos dar información a los entrenadores para que la utilicen".

El doctor prosiguió continuando que "hay compañías que nos venden este producto, pero necesitamos mucha más información. Tenemos que compartir con estos expertos. Puedes comprar el producto o hacerlo en casa. Queremos los algoritmos y dar la información al entrenador, por ejemplo, de que que si no modulas a este jugador en un 80 por ciento puede tener problemas”.

El entrenamiento neurocognitivo es otro factor importante y Gil Rodas comentó que "la realidad virtudal puede ser útil en la recuperación de deportistas, como en casos del ligamento cruzado. Si entrenamos el cerebro antes, pueden estar preparados para volver cuanto antes posible".

El presidente, Joan Laporta, estuvo presente en el acto y destacó que "estamos ante un sector apasionante, con un gran crecimiento. Hay un gran potencial de transformar la manera como vivimos de los deportes. Desde el análisis avanzado, la visualización de datos, la realidad virtual aumentada, se desarrollan nuevas tecnologías".

Laporta considera que "más allá de los beneficios que comporta que la innovación esté presente en la industria del deporte, la colaboración reforzará los valores de la innovación, el valor de la excelencia, que hacen que el Barça sea más que un club. Esperamos que sea un éxito".

Por su parte, Albert Mundet, director del Barça Innovation Hub relató un ejemplo práctico del laboratorio barcelonista, donde "hacemos vídeos que permiten ver la orientación del jugador y los entrenadores lo aprecian mucho”.

El deportista Avatar

También intervino Laia Soler, miembro del comité de excelencia deportiva del FC Barcelona, y relató que “recogemos datos de nuestros deportistas, nos imaginamos un deportista como un Avatar y ponemos filtros. Saber si es un hombre o mujer, el deporte que practica (fútbol, hockey o básquet), miramos los datos diferentes, también si juega de extremo o delantero, si el deportista está en fase formativa o profesional. No es igual estar en el Cadete A del Barça en el Granollers, o no es igual que jugar en España o en Ingalterra".

Soler añadió que “la gran aportación de la inteligencia artifical es que encuentra patrones que el ser humano no encontraría nunca. Exploramos campos que nunca habríamos tenido delante. Nos permite llegar a unos grados de profesionalidad que no habíamos llegado”.

Laporta presidió el acto acompañado de John Hoffman, CEO y Director GSMA LTd.