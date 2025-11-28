El Barça, en la puja por Guéhi

Uno de los claros objetivos para el próximo mercado de fichajes para el FC Barcelona, además de la incorporación de un delantero centro, es la llegada de un defensa central. Por ahora, los dos únicos futbolistas que ocupan esta demarcación y que tienen la continuidad garantizada son Pau Cubarsí y Eric Garcia, con quien se está perfilando los últimos detalles de su renovación. Andreas Christensen finaliza su contrato el 30 de junio y Ronald Araujo nunca ha dejado de estar cuestionado, a pesar de haber prolongado su vinculación con el club en enero hasta 2031.

En este sentido, y teniendo en cuenta la delicada situación económica que sigue atravesando el club blaugrana, la dirección deportiva sigue trabajando en el rastreo del mercado. Una de las prioridades, siempre que encaje en las peticiones, es la incorporación de agentes libres que finalicen sus contratos en verano y puedan fichar por el equipo que deseen sin coste de traspaso de por medio.

En esta ecuación aparece Marc Guéhi, futbolista inglés de 25 años que acaba contrato con el Crystal Palace el 30 de junio. El jugador, por contrato, podrá negociar libremente con los clubes que considere a partir del 1 de enero. Según informa 'The Athletic, además del Barça, clubes como el Liverpool, el Manchester City y el Bayern de Múnich también forman parte de la puja para hacerse con los servicios de nuestro protagonista. El Real Madrid, por su parte, arranca desde una posición más retrasada porque el inglés no es una de sus prioridades y el interés aumentaría dependiendo de otros movimientos.

Salida segura en verano, ¿y en invierno?

Con un valor de mercado de 50 millones de euros según 'Transfermarkt' y titular con la selección inglesa en el eje de la zaga desde la Eurocopa 2024, podría, incluso, estar viviendo sus últimas semanas en el Crystal Palace. Sabedores del cartel que tiene el futbolista y de que su intención es la de probar un cambio de aires, el Crystal Palace no cierra la puerta a una salida durante el mercado invernal para hacer caja con su traspaso.

"Será decisión del club. Marc muestra cada semana que está 100% comprometido con el Crystal Palace. Tenemos 15 partidos hasta el 10 de enero y no tiene sentido que esté pensando en una posible venta. Por supuesto que estamos preparados para todo, pero no sé qué pasará", explicó Oliver Glasner en rueda de prensa hace unos días.

Si esta opción no acabase viendo luz verde para los intereses del FC Barcelona, en el radar de la dirección deportiva blaugrana hay más candidatos para reforzar la zaga durante el próximo verano. Entre ellos, encontramos a: Nico Schlotterbeck, Gonçalo Inácio, Upamecano o Tylel Tati.