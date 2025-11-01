El Barça puja con el Arsenal por la gran joya del fútbol francés

El delantero Laciné Megnan-Pavé está causando un enorme impacto en el fútbol francés. A sus 15 años, Megnan-Pavé ha demostrado ser un delantero muy efectivo y las perspectivas son muy optimistas para el futuro. No es extraño, por tanto, que los grandes de Europa lo tengan en el radar, como es el caso del FC Barcelona.

Según informa el portal Sport.fr, el futbolista impresiona por su madurez y sus excepcionales estadísticas: 15 goles y 12 asistencias en 24 partidos con la combinado sub-17 la temporada pasada. Este año, incluso juega con el sub-19, a pesar de ser tres años menor.

Es el capitán de la selección francesa sub-16 y destaca por ser un futbolista con mucha envergadura (1,87 m de altura y 77 kg de peso) y encarna a la nueva generación de jugadores del Montpellier. Su potencial no ha pasado desapercibido, especialmente para el Arsenal y el FC Barcelona, que lo siguen de cerca.

El Montpellier HSC (MHS) está tratando de blindar a su diamante. Según informa 'L’Equipe', el club planea ofrecerle un contrato profesional de tres años en cuanto cumpla 16, además de algunas sesiones de entrenamiento con el primer equipo de Zoumana Camara en la Ligue1.

Por su parte, Lass, como le apodan, muestra por ahora un gran lealtad por su club: "El Montpellier es mi club. Desde pequeño he ido a los partidos en el Stade de la Mosson. Me encantaría jugar en ese campo y en la Champions League con ellos".

Una ambición de un chico de la generación del 2010 y que dará mucho que hablar. Por ahora, Megnan-Pavé quiere vivir la experiencia de debutar con el primer equipo y el tiempo dirá si continúa en Francia o se decanta por algún gigante europeo.