El Barça pudo fichar "casi gratis" a Martinelli

Gabriel Martinelli estuvo muy cerca de convertirse en futbolista del FC Barcelona. A sus 23 años está causando sensación en el Arsenal y toda Europa vio su calidad en la eliminatoria frente al Real Madrid de cuartos de final de la Champions League.

Martinelli es un extremo habilidoso, con mucha capacidad de desborde y que se ha afianzado a las órdenes de Mikel Arteta. El brasileño rompió por la derecha, mientras Saka lo hacía por el otro costado. Dos puñales que destrozaron al Madrid.

El jugador está al alza y el Barça tuvo la oportunidad de ficharle "casi gratis" antes de que se decantara por el Arsenal, según informa el diario AS. El futbolista llegó a estar dos semanas a prueba en el Barça Atlètic, pero el club blaugrana no dio el paso definitivo. Al final, Martinelli fichó por el club 'gunner' a los 18 años.

Martinelli celebra un gol con el Arsenal / AP

La información del diario AS apunta que fuentes de la operación aseguraban que “venía casi gratis para el Barça B, pero al final no aprobaron el fichaje". En la misma noticia se habla de una indecisión muy grande del Barça cuando el joven futbolista despuntaba en el Ituano brasileño: "No dijeron ni que sí ni que no. Se quedó 15 días en Barcelona haciendo las pruebas para el filial".

Operación de Raül Sanllehí

Cuando el Barça se decidió fue demasiado tarde. Martinelli destacó en la Copa Sao Paulo, donde el FC Barcelona mandó a ojeadores, pero el Arsenal se había anticipado a través de la figura de Raül Sanllehí, ex director depotivo de los ingleses en aquella época.

También tenían dudas, pero finalmente se decantaron por su incorporación por solo cinco millones de euros a cambio del 50 por ciento de los derechos del futbolista, que ascendió en tres millones más para quedarse con el 80 por ciento. André Cury era entonces quién realizabaz< la intermediación de este movimiento.

Martinelli, en pugna con Vinicius Junior en el duelo del Bernabéu / EFE

Martinelli tiene contrato hasta el 2027 con el Arsenal y en el Emirates quieren ampliar su vinculación. Arteta le ha sabido sacar su mejor versión y ganarse un puesto en la competida delantera londinense con jugadores con más nombre como Tossard o Sterling viéndose relegados al banquillo.

El Arsenal, pese a las lesiones sobre todo en la posición de delantero centro, está cuajando una notable temporada. No ha podido competir con el Liverpool en la Premier League, pero está consolidado en el segundo puesto y ha llegado a las semifinales de la Champions League, donde se medirá con el PSG.

Los 'gunners' quieren hacer historia y repetir la final del 2006 en la que perdió ante el FC Barcelona. Curiosamente, ambos equipos van por distintos lados del cuadro y podrían encontrarse en la final de Múnich del 31 de mayo.