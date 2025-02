Barça y PSG: los únicos invictos de 2025 están en plena forma

Existe un cincuenta por ciento de posibilidades de que FC Barcelona y París Saint-Germain se enfrenten en los octavos de final de la Champions League. Si el 'bombo' es caprichoso, deparará una eliminatoria entre dos equipos en plena forma. Y es que los de Hansi Flick y los de Luis Enrique son los únicos invictos en este 2025 entre los 16 equipos que siguen vivos en la máxima competición continental. Y no solo eso, solo ellos no conocen este año la derrota en las 5 principales Ligas europeas. No hay quien dé más.

El Barça salió del bache a base de goleadas

Con la entrada del año, el Barça dejó atrás la mala racha con la que cerró 2024. Se habían dejado los azulgranas puntos inexplicables en Liga (derrotas en casa ante Leganés y UD Las Palmas, como ejemplos más acuciantes), pero este 2025 está siendo tan pletórico que en menos de dos meses ha recuperado la cabeza en el campeonato liguero, además de celebrar el primer título de la 'era Flick', la Supercopa de España, alcanzar las semifinales de la Copa del Rey y certificar su acceso directo, y como segundo clasificado de la fase liga, a los octavos de final de la Champions.

Resumen, goles y highlights del Barcelona 1-0 Rayo Vallecano de la jornada 24 de LaLiga EA Sports

Futbolistas como Lewandowski, Raphinha, Pedri o Lamine están en un gran momento y el equipo vuelve a ser una máquina de marcar goles. Hansi Flick, además, le ha dado toda la confianza bajo palos a Wojciech Szczesny, que debutó en el arranque de 2025, y el polaco ha logrado mantener su puerta a cero en la mitad de los partidos que ha jugado (5 de 10).

El FC Barcelona ha ganado 10 partidos y ha empatado 2 de los 12 disputados este año, con 42 goles a favor y 12 en contra. La diferencia de +30 es la mejor entre el 'top 16' de esta Champions League, seguida por el +29 del PSG.

Dembélé 'pica' con Luis Enrique

Incluido el París Saint Germain, que ha jugado un partido más que el Barça, porque en su caso, ha tenido que jugar play-off de Champions para llegar a octavos. Los de Luis Enrique llegaron a estar en la cuerda floja, pero llevan un año excepcional y el técnico asturiano ha logrado sacar lo mejor del exazulgrana Ousmane Dembélé, más acertado de cara a puerta que nunca. Suma 13 goles en 2025.

El conjunto parisino ha vencido 11 partidos y solo ha empatado 1 este año, con 40 goles marcados (le endosó un 10-0 global en la eliminatoria contra el Brest) y 11 encajados.

Conjuntos como el Atlético de Madrid o los alemanes del Bayer Leverkusen y el Bayern de Múnich también están en un buen momento y solo han sufrido 1 derrota en 2025, aunque los bávaros sufrieron para deshacerse del Celtic de Glasgow en el play-off. El Real Madrid llega repleto de moral a su competición 'fetiche' tras ser muy superior a un decepcionante Manchester City. Los de Ancelotti son el equipo más goleador desde el arranque del año entre los 16 clasificados, con 43 tantos (1 más que el Barça).

En el lado contrario, encontramos a Lille y Feyenoord, que acumulan 4 partidos perdidos, y sobre todo a un Borussia Dortmund (6 derrotas en 11 partidos este año), aunque los del 'infierno amarillo' pasaron ronda con solvencia frente al Sporting de Portugal.

El 2025 de los 16 clasificados en la Champions: