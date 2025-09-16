El Barça-PSG de Champions, en Montjuïc

La vuelta al Camp Nou está más cerca pero tendrá que esperar. Según ha podido saber SPORT, el Barça-PSG de la Champions, el primero de la liguilla en casa, apunta a jugarse en el Estadi Olímpic de Montjuïc, o así lo asume el club a día de hoy salvo milagro. Una decisión que no será comunicada hasta que sea oficial.

La Champions pide que haya un mínimo de aforo y ciertas zonas de la grada abiertas, además de un margen de previsión más grande que la Liga por un tema de seguridad. En esta primera fase, la capacidad del estadio será de 27.000 espectadores, que ocuparán las dos primeras graderías de tribuna y gol sur. La competición exige que esté abierto también el lateral.

El Barça por fin tiene en su poder el Certificado de Final de Obra (CFO) de la primera fase de las obras del Spotify Camp Nou, pero tiene que acabar de entregar en los próximos días toda la documentación al Ayuntamiento de Barcelona, que a su vez tendrá que analizarla para otorgar ese permiso.

Así pues, los próximos partidos ya tienen sede definida: el del Getafe, el domingo 21 de septiembre (21.00h), volverá a ser en el Johan Cruyff; el de la Real Sociedad del 28 de septiembre (21.00h), también apunta al Johan, a la espera de confirmarse -ese día es el espectáculo de la Mercè en Montjuïc-, ya que en el club lo tenían marcado como un partido para volver al Camp Nou; y el del PSG de Champions, en el Estadi Olímpic, también a falta de oficialidad