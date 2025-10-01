El Barça-PSG se calienta en el palco: "Figo es una persona non grata"

El regreso de Luis Figo a Barcelona este miércoles con motivo del duelo de Champions frente al PSG sigue levantando polvareda. El luso, en calidad de embajador de la UEFA, ocupará un asiento en el palco del Estadi Olímpic Lluís Companys, lo que supone su primera visita oficial a un partido en un estadio culé desde 2009.

Una presencia que, inevitablemente, ha vuelto a despertar viejas heridas en el barcelonismo. Uno de los que no ha dudado en alzar la voz es Joan Gaspart, expresidente del Barça durante el fichaje de Figo por el Real Madrid en el verano de 2000, un episodio considerado la traición más dolorosa de la historia reciente del club.

Gaspart, que también estará en el palco de Montjuïc esta noche, ha sido muy claro al respecto en una entrevista en el programa 'Què t'hi jugues' en la previa del partido ante los parisinos: “No soy quién para prohibir a nadie ir al palco del Estadi. Él es embajador de la UEFA, si él va al campo no puedo hacer nada. Lo que sí te puedo asegurar es que no lo voy a saludar”, respondió rotundo sobre un posible cruce con el luso.

El que fuera máximo dirigente azulgrana no escondió su malestar: “No haré ningún esfuerzo, el palco es suficientemente grande para hacer vidas separadas. En alguna ocasión lo he visto en Suiza y en Portugal. Normalmente, cuando una persona no es amiga de tus amigos, tampoco lo es tuya. Yo no soy nadie para perdonar y no quiero entrar en eso”.

Gaspart no se mordió la lengua y fue todavía más duro con la figura del portugués: “Como culé yo no olvido, y no lo olvidaré nunca. Es una persona non grata para mí”. Para el expresidente, la responsabilidad de su presencia en el Olímpic recae en el máximo organismo del fútbol europeo: “Está todo muy organizado por la UEFA, hoy viene el presidente y lo habrá pensado él. El Barça está por encima de estas cosas, pero personalmente no tengo ningún interés”.

Sobre el partido en sí, Gaspart lo tiene claro: “Entiendo que Figo querrá que gane el Barça porque no sé qué le une con el PSG. Pero paso olímpicamente, para mí hoy es ganar, ganar y ganar”.